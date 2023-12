Audiência pública debate revisão de decreto que prevê regras para o comércio de praia

AudiênAudiência pública no Centro de Cultura da Câmara Municipalcia pública no Centro de Cultura da Câmara Municipal. Crédito: Paula Fróes/CORREIO

Para exercer atividades econômicas na faixa de areia das praias de Salvador é necessário seguir algumas regras previstas no decreto 24.422/2013, estabelecido há 10 anos. Considerado ultrapassado pela categoria, o documento foi alvo de debate em uma audiência pública nesta terça-feira (12), realizada no Centro da Cultura da Câmara.



A audiência debateu temas relacionados a condições de infraestrutura do trabalhadores de praia, padronização de serviços, comercialização de alimentos, segurança, questão sanitária, entre outros temas. O presidente da Associação dos Trabalhadores da Orla Pé na Areia (Astop), Elismar Mota, destacou a importância do diálogo entre associações e instituições públicas, sejam elas municipais, estaduais e federais, para a busca de soluções que aprimorem o ofício.

"O decreto sobre a atividade de trabalhadores da faixa de areia não contempla a categoria, os turistas e os próprios moradores da cidade. Com base nisso, estamos tentando mudar essa realidade", afirma.

Barraqueiro em Patamares há 19 anos, Mota teve seu empreendimento demolido por completo em 2013 após o juiz Carlos D'Ávila ordenar a demolição das 353 barracas que restavam na orla de Salvador e nas ilhas que pertencem à cidade: Ilha de Maré, Ilha de Bom Jesus dos Passos e Ilha dos Frades, três anos antes. O prejuízo financeiro foi de R$ 240 mil, o que não é nada comparado ao prejuízo emocional.

"Eu tive meu primeiro filho nesta época. A minha única fonte de renda era a barraca. Eu estava nesta situação e tive que ver um trator passando em cima dos meus sonhos. O valor do prejuízo é infindável quando pensamos na destruição psicológica", relata o presidente da Astop, que ainda trabalha em Patamares como barraqueiro, mas utilizando apenas sombreiros e mesas, sem a estrutura fixa.

Elismar Mota, presidente da Astop. Crédito: Paula Fróes/CORREIO

O presidente da Associação de Ambulantes de Salvador e Região Metropolitana (Asfaerp), Marcos Cazuza, 60 anos, considera o decreto de regulamentação do exercício da atividade de trabalhadores da faixa de areia obsoleto. "O documento tem mais de cinco anos. Nós precisamos de uma renovação, porque tudo é proibido até então. O nosso lucro é mínimo com as proibições desse decreto", afirma.

Marcos Cazuza, presidente da Asfaerp. Crédito: Paula Fróes/CORREIO

Dentre as proibições do decreto 24.422/2013, alvos de críticas da categoria, estão: a proibição do fabrico ou cocção de alimentos no local, como churrasquinhos, sanduíches, queijo coalho, salgados e congêneres e a proibição da utilização de vasilhames e recipientes de vidro. Os trabalhadores que não respeitarem essas diretrizes podem ser punidos com a apreensão da mercadoria, liberada apenas sob pagamento de multa, segundo o diretor-geral de serviços públicos da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), Alysson Carvalho.

Presente na audiência, Alysson afirma que a secretaria está de portas abertas para o diálogo com a categoria. "Estamos recebemos esses trabalhadores a todo tempo. Não há como tomar uma decisão de maneira apartada tão somente através da Semop. A gente precisa ouvi-los para atender qual será a melhor solução", diz o diretor, ressaltando a importância de analisar outros pontos, como a segurança alimentar dos clientes e a vigilância sanitária.

O vereador Claudio Tinoco (União Brasil), responsável por solicitar a audiência pública desta terça-feira (12), afirma que um Projeto de Lei deverá ser apresentado à Câmara no início de 2024, com o objetivo de revisar as condições impostas pelo decreto de 13 anos atrás. "A ideia é atualizar essas regras, criando uma legislação específica para Salvador, para que a cidade ganhe autonomia no sentido da gestão de suas praias", afirma.