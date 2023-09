Aulas continuam suspensas na região de Valéria nesta terça-feira (19)

A volta as aulas nas escolas municipais de Valéria e região ainda não aconteceu nesta terça-feira (19). A Secretaria Municipal de Educação (Smed) confirmou que as atividades seguem suspensas em seis unidades de ensino na região.



A pasta informou que a suspensão foi mantida ainda por conta da sensação de insegurança na região.



Ao todo, mais de 2,6 mil alunos estão sem aulas na região. Segundo a nota, as instituições municipais de ensino afetadas são São Francisco de Assis, Batista de Valéria, Nossa Senhora Aparecida, Milton Santos, Afonso Temporal, Cmei João Paulo I e Cmei Maria Rosa Freire.