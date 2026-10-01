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TJBA cria nova Vara Criminal após aumento de processos em cidade baiana

Nova unidade criminal começa a funcionar após aumento da demanda

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 09:00

Brumado ganha reforço na Justiça
Brumado ganha reforço na Justiça Crédito: Ascom TJBA

Durante anos, uma única Vara Criminal precisou dar conta dos processos de Brumado e ainda atender demandas de Aracatu e Malhada de Pedras. A estrutura agora foi ampliada. A comarca passou a contar com uma 2ª Vara Criminal, instalada nesta quarta-feira (30), em uma mudança que busca desafogar o volume de processos e acelerar a tramitação das ações judiciais.

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Brumado ganha reforço na Justiça por Ascom TJBA
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A necessidade de reforço ganhou ainda mais peso depois da inauguração do Conjunto Penal de Brumado, em 2022. Com a unidade prisional, aumentou a demanda relacionada à execução penal, que até então estava concentrada na única Vara Criminal da comarca. Com a divisão, a 1ª Vara ficará responsável pelos processos de Tribunal do Júri e execuções penais, enquanto a 2ª Vara terá competência para as ações de infância e juventude. A redistribuição do acervo será regulamentada pela Corregedoria Geral da Justiça.

A instalação ocorreu no Fórum Juíza Leonor da Silva Abreu e contou com representantes do Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, OAB-BA, polícias Civil e Militar, além dos poderes Executivo e Legislativo municipais. O juiz Genivaldo Alves Guimarães, que representou o presidente do TJBA, desembargador José Edivaldo Rocha Rotondano, afirmou que a divisão das competências deve beneficiar tanto vítimas quanto acusados. “A redistribuição dos feitos e a divisão de competências trarão reais vantagens às vítimas ou seus sucessores, que clamam por Justiça; aos acusados, que terão a situação definida e a tutela em tempo hábil; e à sociedade, que obterá respostas mais céleres”, disse.

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