DIVISÃO DE BENS

Autonomia na terceira idade: casais acima de 70 anos na Bahia mudam escolhas sobre regimes de bens

Fim da obrigatoriedade da divisão de bens nessa faixa etária tem alterado acordos pré-nupciais

A separação de bens em casamentos ou uniões estáveis para cônjuges com mais de 70 anos deixou de ser obrigatória em fevereiro do ano passado, após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). Na Bahia, a decisão tem alterado a escolha do regime de divisão patrimonial entre casais nessa faixa etária. Só em 2024, 13,5% dos matrimônios ocorridos entre casais maiores de 70 anos tiveram regimes diferenciados, como comunhão parcial, comunhão universal e participação final nos aquestos. >