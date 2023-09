Autor de tentativa de feminicídio é preso em Juazeiro

Um homem suspeito de tentar matar a ex-companheira teve o mandado de prisão preventiva cumprido, na segunda-feira (11), no bairro Codevasf, em Juazeiro, no norte da Bahia.



A tentativa de feminicídio ocorreu no dia 28 de julho, em via pública, durante uma discussão entre eles, porque o homem não aceitava o fim do relacionamento. Logo após as agressões verbais e tentativa de agressão física, o suspeito foi até a casa da vítima e desferiu vários golpes de faca contra ela.