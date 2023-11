Avenida Centenário ganha novas áreas de lazer e esporte

A Avenida Centenário foi inaugurada nesta sexta-feira (24) pela Prefeitura após passar por obras de requalificação. A cerimônia aconteceu nas proximidades do retorno após o Shopping Barra, no sentido orla, onde a quadra de grama sintética Anderson Barbuda, em homenagem ao jogador do Corinthians, foi entregue.



O Prefeito Bruno Reis foi recepcionado na solenidade por uma apresentação do bloco afro Malê Debalê e pela população das proximidades que ansiavam com a entrega da quadra. A avenida é uma das principais bases de tráfego da cidade e foram implantados parques infantis, quadras de esporte, academias de saúde, quiosques e espaço pet, além da restauração de 2,2 km de ciclovia e pista de corrida ou caminhada de 3 km.