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Thais Borges
Publicado em 23 de novembro de 2026 às 11:21
Em meio à preparação para a Black Friday, marcada para a próxima sexta-feira (27), o Assaí anunciou em um portfólio diversificado, com lotes de produtos negociados especialmente para o período, vendidos em quantidades limitadas, além de ofertas em alimentos para as festas de fim de ano.
Como parte da estratégia para o Mês da Black Friday, a rede começou a antecipar as promoções desde o dia 10 de novembro, nas lojas de São Paulo. Entre os destaques estão as aves natalinas, comercializadas por menos de R$ 40. A iniciativa pretende atender tanto às famílias que desejam adiantar as compras para as celebrações de fim de ano quanto aos pequenos e médios empreendedores que já se organizam para o período.
“A Black Friday é uma data importante para o varejo alimentar, pois movimenta o consumo e abre espaço para categorias que vão além dos alimentos. No Assaí, que já trabalha com preços baixos e competitivos ao longo do ano, aproveitamos esse período para ampliar as oportunidades de compra, incluindo a antecipação de produtos para as festas de fim de ano, tanto para as famílias quanto para os pequenos e médios comerciantes que abastecem seus negócios”, diz o diretor executivo de Operações e Novos Negócios do Assaí, Sérgio Leite.
Na sexta-feira, as unidades do Assaí funcionarão a partir das 6h, ampliando o horário disponível para os clientes aproveitarem as promoções. Para o fim de semana, a rede também prepara ofertas em diversas categorias, como ventiladores, refrigeradores, micro-ondas, fones de ouvido Bluetooth, pneus, panelas para fogão por indução e produtos de mobilidade elétrica, além de itens alimentícios.