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Aves natalinas por menos de R$ 40 e lojas abertas mais cedo: veja o que o Assaí prepara para a Black Friday

Rede anunciou ofertas em alimentos, eletrônicos e eletrodomésticos

Thais Borges

Publicado em 23 de novembro de 2026 às 11:21

Assaí promove Black Friday com ofertas especiais e aves natalinas por menos de R$ 40 Crédito: Divulgação

Em meio à preparação para a Black Friday, marcada para a próxima sexta-feira (27), o Assaí anunciou em um portfólio diversificado, com lotes de produtos negociados especialmente para o período, vendidos em quantidades limitadas, além de ofertas em alimentos para as festas de fim de ano.

Como parte da estratégia para o Mês da Black Friday, a rede começou a antecipar as promoções desde o dia 10 de novembro, nas lojas de São Paulo. Entre os destaques estão as aves natalinas, comercializadas por menos de R$ 40. A iniciativa pretende atender tanto às famílias que desejam adiantar as compras para as celebrações de fim de ano quanto aos pequenos e médios empreendedores que já se organizam para o período.

“A Black Friday é uma data importante para o varejo alimentar, pois movimenta o consumo e abre espaço para categorias que vão além dos alimentos. No Assaí, que já trabalha com preços baixos e competitivos ao longo do ano, aproveitamos esse período para ampliar as oportunidades de compra, incluindo a antecipação de produtos para as festas de fim de ano, tanto para as famílias quanto para os pequenos e médios comerciantes que abastecem seus negócios”, diz o diretor executivo de Operações e Novos Negócios do Assaí, Sérgio Leite.