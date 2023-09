Aves silvestres são resgatadas em condições precárias em Vitória da Conquista

Na tarde desta terça-feira (05), policiais rodoviários federais resgataram cinco aves silvestres que foram encontradas em condições precárias dentro de uma bolsa durante uma fiscalização no Km 830 da BR 116, no trecho do município de Vitória da Conquista (BA).



Durante a fiscalização de um ônibus interestadual, os policiais visualizaram uma pequena bolsa de cor verde com uma gaiola contendo cinco aves silvestres embaixo de uma das poltronas. Apesar dos esforços da equipe, não foi possível identificar o responsável pelos animais.