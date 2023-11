Avião faz pouso forçado em Vera Cruz; 5 são resgatados com ajuda de helicóptero

Uma aeronave realizou um pouso forçado no início da tarde deste domingo (25) em Vera Cruz, município na Ilha de Itaparica. Além do piloto, quatro ocupantes foram resgatados por policiais militares do 23º BPM e do Grupamento Aéreo (Graer).



Os PMs foram acionados após o relato do pouso da aeronave na ilha. Uma equipe do Graer foi enviada à cidade para resgatar os ocupantes.



Em nota, a PM informou que o helicóptero ajudou a identificar o lugar onde a aeronave havia pousado. "Com o monitoramento da região realizado pelo helicóptero do Graer e o fornecimento da localização exata de onde o avião estava, os policiais do 23º BPM localizaram e resgataram os cinco tripulantes da aeronave", diz a nota.