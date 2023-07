Avós de Jesus, Senhora Sant’Ana e São Joaquim são homenageados nesta quarta (26)

Os avós de Jesus e pais de Nossa Senhora, Senhora Sant’Ana e São Joaquim, são homenageados por fiéis neste quarta-feira (26). Em Salvador, duas paróquias, a de Sant’Ana e a do Santíssimo Sacramento e Sant’Ana, prepararam programações especiais para os padroeiros dos avós e a protetora dos professores — no caso de Senhora Sant’Ana.



Com o tema “São muitos os convidados, quase ninguém tem tempo”, a Paróquia Sant’Ana, localizada no bairro do Rio Vermelho, deu início a sua programação pela manhã, com missas às 7h30 e 9h30. Das 11h às 16h, o Santíssimo Sacramento ficou exposto ao público, para a adoração.