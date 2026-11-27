RELIGIÃO

Babalorixá Pai Géo recebe Medalha Zumbi dos Palmares

Honraria foi concedida ao sacertote baiano nesta segunda (26) pelos trabalhos no combate ao racismo e na defesa dos direitos humanos

Lucas Pereira

Publicado em 27 de novembro de 2026 às 05:00

Pai Géo de Araci receveu comenda na Crédito: Sora Maia

Uma conquista que permite “representar os nossos ancestrais”. É assim que o Babalorixá Geovane da Silva Santos, o “Pai Géo de Araci”, definiu o recebimento da Medalha Zumbi dos Palmares, concedida a ele em cerimônia realizada na Câmara Municipal de Salvador nesta quinta-feira (26).

Natural de Feira de Santana, o religioso de 65 anos contou ao CORREIO que desde os oito, quando teve contato com o Caboclo Boiadeiro, iniciou sua missão de “cura e ajuda”. “Desde criança que eu tenho essa força espiritual através do Caboclo Boiadeiro, que me instruí desde oito anos de idade. E daí, começamos a trabalhar, fazer caridade em Feira de Santana, e esse caboclo ajudou muita gente, ajuda até hoje e me levou até o Candomblé”, disse.

Fundador do Ilê Axé Jitolobí, em Araci, cidade do Sertão baiano que adotou após ser apresentado por uma cliente, Pai Géo contou que seu caboclo o instruiu até o local e que sofreu muito ao estabelecer a casa, no ano de 1983.

“Ele mandou eu ir para o Sertão, que ele é um sertanejo, e me levou até lá através de uma cliente. Lá comecei a trabalhar com caboclo, comprei um terreno e montei uma pequena casa de Candomblé. Fui evoluindo, com muita luta, muita resistência, tive muitas perseguições, de pessoas; naquele tempo, no sertão, não tinha o candomblé, era uma cidade mais católica. Sofri muito, mas fiquei ali combatendo o mal, fazendo minha parte, quebrando e emendando e cheguei até aqui”, revelou o religioso.

Além de Araci, o babalorixá atua ainda em Salvador, no Barbalho, e um terreiro em Itinga (Lauro de Freitas), voltado ao Caboclo Boiadeiro. Pai Geovane é bastante querido por diversas celebridades e artistas, tendo auxiliado vários famosos ao longo dos anos, como os atores Marcos Pigossi, Malu Mader, Rômulo Arantes Neto e os cantores Mart’nália, Ana Carolina e Gilberto Gil.

De acordo com ele, não há propaganda divulgada nos meios de comunicação, apenas o bom e velho “boca a boca”, ocasionado pelo acolhimento dado por ele e sua “força espiritual”. Mesmo com essa procura de “gente importante”, o religioso se descreve como “reservado” e “tímido”, e mesmo promovendo festas de santo e outros compromissos, prefere mesmo a tranquilidade:

“Eu sou muito convidado até para festas, para aparecer, e eu não gosto. Sou meio pacato, meio tímido. Essa medalha mesmo, eu vou, mas com vergonha. Meus filhos que têm incentivado: ‘vamos, tem que ir’. Eu sou assim, simples”, brincou.

O projeto que concedeu a Pai Géo a medalha, honraria voltada ao reconhecimento de pessoas e iniciativas no combate ao racismo, na defesa dos direitos humanos e na promoção da igualdade racial e da cultura afro-brasileira, foi proposto pelo vereador João Cláudio Bacelar (Podemos), que apontou:

“Com uma carreira consolidada, Pai Géo é referência no Brasil e no exterior. Ele faz questão de levar o Candomblé como sua identificação, sendo motivo de orgulho em sua luta e história de vida. O Babalorixá tem centenas de filhos iniciados e é um cliente assíduo do comércio da Feira de São Joaquim, onde compra materiais de Axé. Pai Géo é uma referência em humildade, sabedoria ancestral, conhecedor das folhas sagradas, e temente ao Orixá. Ele ergueu-se com sabedoria divina e credibilidade”.

Filho de Omolu, conhecido também como Obaluaê, orixá ligado à cura de doenças e problemas, Pai Géo observa que as pessoas “estão muito perdidas no mundo, sem fé, não se respeitam, não acreditam nos mandamentos, nos antepassados, não cuidam do ancestral como deve cuidar, não cuidam da natureza” e isso tem sido a raiz das mazelas que vivemos.

Oficialmente premiado com a Zumbi dos Palmares, o babalorixá aproveitou para agradecer a todas as pessoas que o acompanharam ao longo da trajetória até este dia 26 de novembro de 2026, deixando ainda uma mensagem a todos: