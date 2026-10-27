Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bahia: 233 denúncias de violência contra profissionais de enfermagem em oito meses

Número já supera os registros de todo o ano de 2025; três enfermeiras foram agredidas por acompanhante dentro de hospital em Salvador

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 10:19

Lei 14.434/2022 estabeleceu piso salarial nacional de R$ 4.750 para enfermeiros e de R$ 3.325 para técnicos de enfermagem
Bahia registra 233 denúncias de violência contra profissionais de enfermagem em oito meses Crédito: Divulgação/Coren

Nariz sangrando e supercílios partidos. Em vez de cuidarem dos pacientes, três enfermeiras precisaram de atendimento médico após serem agredidas por um acompanhante durante um plantão no Hospital Professor Eládio Lassére, em Cajazeiras, Salvador, em abril deste ano. O episódio está entre os casos de violência contra profissionais de enfermagem registrados na Bahia, que somaram 233 processos entre janeiro e agosto de 2026, número que já supera os registros de todo o ano de 2025, quando foram contabilizados 163 casos.

Bahia: 233 denúncias de violência contra profissionais de enfermagem

Piso da enfermagem por Rovena Rosa/Agência Brasil
Curso técnico de enfermagem do Monte Tabor por Divulgação
Detalhe que pode passar despercebido, a abertura frontal também pode facilitar a rotina de cuidadores e profissionais de enfermagem. por Reprodução/Wikimedia Commons
Curso técnico de enfermagem em Salvador por Ascom Monte Tabor
Técnica de enfermagem receberá R$ 15 mil após ser assediada e estuprada dentro de hospital por colega de trabalho por Agência Brasil
[Edicase]A profissão de enfermagem é fiscalizada pelo Conselho Federal de Enfermagem (Imagem: Peakstock | Shutterstock) por Imagem: Peakstock | Shutterstock
Técnica de enfermagem usa celular pessoal no trabalho e Justiça manda empresa pagar indenização por Imagem gerada pela IA
Luanda por Arquivo Pessoal
A equipe no local é composta por obstetras, enfermeiros e técnicos de enfermagem por Divulgação/Prefeitura de Feira
Conselho Federal de Enfermagem define normas para parto domiciliar por Jas/Pixabay
Técnica de enfermagem tem plano de saúde cancelado sem aviso, Justiça reconhece dano moral e manda empresa indenizá-la por Imagem gerada pela IA
Rafael Schinoff, CEO e fundador da rede Padrão Enfermagem por Divulgação
Cerca de 120 pessoas participaram de um protesto, na manhã desta segunda-feira (18), para reivindicar o pagamento do piso nacional dos profissionais de enfermagem por Arisson Marinho/ Correio
Cerca de 120 pessoas participaram de um protesto, na manhã desta segunda-feira (18), para reivindicar o pagamento do piso nacional dos profissionais de enfermagem por Arisson Marinho/ Correio
Cerca de 120 pessoas participaram de um protesto, na manhã desta segunda-feira (18), para reivindicar o pagamento do piso nacional dos profissionais de enfermagem por Arisson Marinho/ Correio
Cerca de 120 pessoas participaram de um protesto, na manhã desta segunda-feira (18), para reivindicar o pagamento do piso nacional dos profissionais de enfermagem por Arisson Marinho/ Correio
Cerca de 120 pessoas participaram de um protesto, na manhã desta segunda-feira (18), para reivindicar o pagamento do piso nacional dos profissionais de enfermagem por Arisson Marinho/ Correio
Cerca de 120 pessoas participaram de um protesto para reinvindicar o pagamento do piso nacional dos técnicos de enfermagem por Arisson Marinho/ Correio
Piso passará a ser pago a profissionais da enfermagem por Mateus Pereira/GOVBA
Repasse para pagamento do piso da enfermagem por Agência Brasil
Profissionais protestam por piso da enfermagem por José Cruz/Agência Brasil
Lei 14.434/2022 estabeleceu piso salarial nacional de R$ 4.750 para enfermeiros e de R$ 3.325 para técnicos de enfermagem por Divulgação/Coren
1 de 22
Piso da enfermagem por Rovena Rosa/Agência Brasil

Segundo o Conselho Regional de Enfermagem da Bahia (Coren-BA), foram 565 processos entre 2024 e agosto de 2026, incluindo 169 em 2024. Entre as ocorrências estão suspeitas de agressões físicas, ameaças, violência verbal, assédio moral, injúria, discriminação racial, perseguição e abuso de autoridade.

Diante desse cenário, o Coren-BA lançou, em outubro, em Salvador, a Campanha de Combate à Violência na Saúde, voltada à conscientização de pacientes e acompanhantes sobre o respeito aos profissionais. “A gente ficou alarmado com a quantidade exagerada de agressões, seja física, verbal ou, muitas vezes, até sexual, que os profissionais estão sofrendo na ponta”, afirmou o presidente da entidade, Davi Apóstolo.

Segundo o Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), mais de 28% dos profissionais da categoria no Brasil sofreram algum tipo de violência no ambiente de trabalho nos últimos anos. A campanha também alerta que problemas como superlotação, demora no atendimento, falta de insumos e equipes reduzidas não são de responsabilidade individual dos trabalhadores. “O profissional que está ali atendendo não é culpado diante desse cenário caótico do serviço de saúde. Ele está ali para prestar assistência”, destacou Apóstolo.

Para incentivar a denúncia e a responsabilização dos agressores, o Coren-BA mantém um canal exclusivo para relatos de violência, disponível pelo e-mail denunciasassedio@coren-ba.gov.br. A orientação é que as vítimas registrem boletim de ocorrência e reúnam provas, como fotografias, documentos e testemunhas. Em parceria com o Ministério Público do Trabalho, sindicatos e instituições de saúde, o Conselho também fiscaliza as condições de trabalho da categoria, incluindo o cumprimento da Lei Federal nº 14.602/2023, que prevê locais adequados de repouso durante a jornada. Segundo Davi Apóstolo, instituições privadas receberam prazo até o fim de outubro para se adequar à legislação, sob risco de intensificação das fiscalizações e adoção das medidas cabíveis.

Leia mais

Imagem - Mulheres têm 26 totens no BRT de Salvador para pedir ajuda em casos de violência; veja como funciona

Mulheres têm 26 totens no BRT de Salvador para pedir ajuda em casos de violência; veja como funciona

Imagem - Mulheres afastadas do trabalho por violência doméstica já podem pedir benefício pelo Meu INSS

Mulheres afastadas do trabalho por violência doméstica já podem pedir benefício pelo Meu INSS

Imagem - Seu Imposto de Renda pode financiar ações contra a violência à mulher

Seu Imposto de Renda pode financiar ações contra a violência à mulher

Mais recentes

Imagem - Frente fria avança pela Bahia e aumenta risco de chuva forte com alagamentos em Salvador

Frente fria avança pela Bahia e aumenta risco de chuva forte com alagamentos em Salvador
Imagem - Shopping de Salvador terá caça aos doces gratuita no Halloween

Shopping de Salvador terá caça aos doces gratuita no Halloween
Imagem - Homem morre após confronto com policiais da Rondesp em São Cristóvão

Homem morre após confronto com policiais da Rondesp em São Cristóvão