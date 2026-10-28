Bahia: 79 denúncias de assédio eleitoral no trabalho; supermercados são alvos de ações

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Bruno Wendel
Publicado em 28 de outubro de 2026 às 12:00
O Ministério Público do Trabalho (MPT) recebeu 79 denúncias de assédio eleitoral na Bahia durante as eleições de 2026. Apesar da concentração de casos nos últimos dias de votação, o órgão avalia que a atuação foi rápida e eficiente. Ao todo, foram instaurados 61 procedimentos que seguem ativos, ajuizadas seis ações judiciais, todas com liminares concedidas, expedidas 45 recomendações e firmados cinco Termos de Ajuste de Conduta (TACs).
MPT quer que iFood arque com INSS de entregadores
Entre os alvos das medidas estão as redes de supermercados com unidades em Salvador e na Região Metropolitana, além de gestores públicos suspeitos de pressionar trabalhadores a seguir determinadas orientações políticas.
Em um supermercado, a Justiça determinou que a empresa garantisse aos funcionários escalados para trabalhar no segundo turno, realizado no domingo (25), condições para exercer o direito de voto. A decisão ocorreu após denúncias de que empregados de Salvador e Lauro de Freitas não teriam sido liberados para votar no primeiro turno. A empresa ficou obrigada a organizar escalas de revezamento, sob pena de multa diária de R$ 50 mil por obrigação descumprida e por estabelecimento.
BYD firma acordo com o MPT de R$ 40 milhões após resgate de trabalhadores em fábrica na Bahia
As investigações também alcançaram o poder público. Segundo o MPT, denúncias apontaram possíveis práticas de coação política envolvendo duas prefeituras. Entre os citados estão uma prefeita, o presidente de uma Câmara de Vereadores e um vereador, suspeitos de pressionar servidores, terceirizados e estagiários.
O MPT informou que continua recebendo denúncias, mesmo após o encerramento das eleições, e reforçou que ameaças, constrangimentos e pressões sobre as escolhas políticas dos trabalhadores podem configurar assédio eleitoral.