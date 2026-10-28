ELEIÇÕES 2026

Bahia: 79 denúncias de assédio eleitoral no trabalho; supermercados são alvos de ações

Ministério Público do Trabalho ajuizou seis ações, todas com liminares concedidas pela Justiça, e expediu 45 recomendações para combater a prática

Bruno Wendel

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 12:00

MPT Crédito: Divulgação/MPT-BA

O Ministério Público do Trabalho (MPT) recebeu 79 denúncias de assédio eleitoral na Bahia durante as eleições de 2026. Apesar da concentração de casos nos últimos dias de votação, o órgão avalia que a atuação foi rápida e eficiente. Ao todo, foram instaurados 61 procedimentos que seguem ativos, ajuizadas seis ações judiciais, todas com liminares concedidas, expedidas 45 recomendações e firmados cinco Termos de Ajuste de Conduta (TACs).

MPT quer que iFood arque com INSS de entregadores 1 de 10

Entre os alvos das medidas estão as redes de supermercados com unidades em Salvador e na Região Metropolitana, além de gestores públicos suspeitos de pressionar trabalhadores a seguir determinadas orientações políticas.

Em um supermercado, a Justiça determinou que a empresa garantisse aos funcionários escalados para trabalhar no segundo turno, realizado no domingo (25), condições para exercer o direito de voto. A decisão ocorreu após denúncias de que empregados de Salvador e Lauro de Freitas não teriam sido liberados para votar no primeiro turno. A empresa ficou obrigada a organizar escalas de revezamento, sob pena de multa diária de R$ 50 mil por obrigação descumprida e por estabelecimento.

BYD firma acordo com o MPT de R$ 40 milhões após resgate de trabalhadores em fábrica na Bahia 1 de 5

As investigações também alcançaram o poder público. Segundo o MPT, denúncias apontaram possíveis práticas de coação política envolvendo duas prefeituras. Entre os citados estão uma prefeita, o presidente de uma Câmara de Vereadores e um vereador, suspeitos de pressionar servidores, terceirizados e estagiários.