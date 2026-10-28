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Bahia: 79 denúncias de assédio eleitoral no trabalho; supermercados são alvos de ações

Ministério Público do Trabalho ajuizou seis ações, todas com liminares concedidas pela Justiça, e expediu 45 recomendações para combater a prática

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 12:00

MPT
MPT Crédito: Divulgação/MPT-BA

Ministério Público do Trabalho (MPT) recebeu 79 denúncias de assédio eleitoral na Bahia durante as eleições de 2026. Apesar da concentração de casos nos últimos dias de votação, o órgão avalia que a atuação foi rápida e eficiente. Ao todo, foram instaurados 61 procedimentos que seguem ativos, ajuizadas seis ações judiciais, todas com liminares concedidas, expedidas 45 recomendações e firmados cinco Termos de Ajuste de Conduta (TACs).

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Os dados citados pela Justiça apontam um cenário de risco: 47,6% dos entregadores relataram acidentes de trabalho no período de um ano por Rovena Rosa/Agência Brasil
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Entre os alvos das medidas estão as redes de supermercados com unidades em Salvador e na Região Metropolitana, além de gestores públicos suspeitos de pressionar trabalhadores a seguir determinadas orientações políticas.

Em um supermercado, a Justiça determinou que a empresa garantisse aos funcionários escalados para trabalhar no segundo turno, realizado no domingo (25), condições para exercer o direito de voto. A decisão ocorreu após denúncias de que empregados de Salvador e Lauro de Freitas não teriam sido liberados para votar no primeiro turno. A empresa ficou obrigada a organizar escalas de revezamento, sob pena de multa diária de R$ 50 mil por obrigação descumprida e por estabelecimento.

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Fábrica da BYD em Camaçari por Divulgação
Fábrica da BYD em Camaçari por Divulgação
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BYD por THUANE MARIA/GOVBA

As investigações também alcançaram o poder público. Segundo o MPT, denúncias apontaram possíveis práticas de coação política envolvendo duas prefeituras. Entre os citados estão uma prefeita, o presidente de uma Câmara de Vereadores e um vereador, suspeitos de pressionar servidores, terceirizados e estagiários.

O MPT informou que continua recebendo denúncias, mesmo após o encerramento das eleições, e reforçou que ameaças, constrangimentos e pressões sobre as escolhas políticas dos trabalhadores podem configurar assédio eleitoral.

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