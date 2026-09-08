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Bahia abre 20 mil vagas para tirar CNH de graça; veja como participar

Inscrições serão realizadas pela internet entre os dias 1º e 15 de outubro de 2026

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 16:19

CNH aos 16 anos? Entenda o projeto que pode antecipar a formação de novos condutores
CNH  Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil

O Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) vai ofertar 20 mil vagas gratuitas para o programa CNH da Gente, iniciativa do Governo do Estado que tem como objetivo ampliar o acesso à Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para pessoas de baixa renda.

As inscrições serão realizadas pela internet entre os dias 1º e 15 de outubro de 2026.

Podem participar moradores de todos os municípios baianos. Além da inscrição gratuita, o programa custeará as principais etapas do processo de habilitação. Os candidatos poderão obter a CNH nas categorias A, destinada a motocicletas, ou B, para automóveis.

Medida do governo retira necessidade da autoescola para obtenção da CNH

CNH sem autoescola por Reprodução/ Ministério dos Transportes
CNH sem autoescola por Reprodução/ Ministério dos Transportes
CNH sem autoescola por Reprodução/ Ministério dos Transportes
CNH sem autoescola por Reprodução/ Ministério dos Transportes
CNH sem autoescola por Reprodução/ Ministério dos Transportes
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CNH sem autoescola por Reprodução/ Ministério dos Transportes

Para participar, é necessário ter mais de 18 anos, saber ler e escrever, residir na Bahia, possuir CPF e estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com cadastro atualizado até 8 de maio de 2026.

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A previsão é que o resultado final seja divulgado em 24 de novembro de 2026.

Tags:

Cnh

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