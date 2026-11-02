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Bahia deve ter calor até 2 °C acima da média e menos chuva em novembro, prevê Inmet

Previsão climática aponta temperaturas mais elevadas principalmente no centro, oeste e sul do estado

Esther Morais

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 12:08

Bahia deve ter calor até 2 °C acima da média e menos chuva em novembro, prevê Inmet Crédito: Shutterstock

A Bahia deve registrar temperaturas de até 2 °C acima da média histórica e volumes de chuva abaixo do normal durante novembro de 2026, segundo a previsão climática do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O cenário de calor mais intenso deve atingir principalmente as regiões central e oeste do estado, além do sul baiano.

Em relação às chuvas, o instituto prevê acumulados inferiores à média histórica em áreas que vão do litoral da Bahia ao interior do Nordeste. Os déficits de precipitação devem ser mais significativos entre a Bahia e os estados do Maranhão e do Piauí.

Cidades mais quentes da Bahia 1 de 5

Nas áreas próximas ao litoral baiano, a previsão é de temperaturas entre 0,4 °C e 1 °C acima da média. Já nas regiões central e oeste do estado, os desvios podem chegar a 2 °C.

Calor e pouca chuva podem afetar agricultura

A previsão do Inmet também aponta possíveis impactos para a agricultura no oeste da Bahia. A combinação de chuvas abaixo da média e temperaturas elevadas pode dificultar o início do plantio das culturas de verão, especialmente da soja.

A irregularidade e a insuficiência das precipitações podem comprometer a emergência e o estabelecimento das lavouras cultivadas sem irrigação. Nas áreas irrigadas, o calor deve aumentar a necessidade de água das plantações, exigindo atenção ao manejo da irrigação.

O milho da primeira safra, cuja semeadura deve avançar em novembro no oeste baiano, também pode enfrentar dificuldades de implantação, principalmente nas áreas de sequeiro.

Já o feijão da primeira safra, que está em fase vegetativa e é cultivado sob irrigação na região, deve exigir monitoramento frequente da umidade do solo e ajustes na irrigação diante da maior demanda hídrica prevista.

Previsão para o Nordeste

De forma geral, o Inmet prevê que os volumes de chuva no Nordeste permaneçam, em sua maioria, abaixo da faixa normal para novembro. Acumulados próximos da climatologia são esperados no Ceará, Rio Grande do Norte e em áreas da Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe.