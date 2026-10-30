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Bahia deve ter calor de até 40°C e pouca chuva durante feriado de Finados; veja previsão

Segundo a Climatempo, litoral terá predomínio de sol

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 08:23

Calor
Calor Crédito: Shutterstock

O feriado prolongado de Finados, entre sábado (31) e segunda-feira (2), deve ser marcado por temperaturas elevadas e predomínio de sol em grande parte da Bahia. De acordo com a previsão da Climatempo, as condições para chuva serão mais favoráveis em áreas do oeste e sudoeste do estado, enquanto as demais regiões do Nordeste terão pouca possibilidade de precipitações.

As maiores temperaturas previstas para o Nordeste durante o feriado devem variar entre 37°C e 40°C, especialmente no sertão e no oeste da Bahia, além de áreas do interior do Maranhão e do Piauí.

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Celebrado em 2 de novembro, o Dia de Finados é dedicado à memória das pessoas que morreram por Divulgação Arquidiocese e José Cruz/Agência Brasil

Segundo a Climatempo, o Nordeste terá bastante sol durante os três dias do feriado prolongado. Na Bahia, as pancadas de chuva devem ocorrer principalmente em áreas do oeste e sudoeste do estado.

Já no litoral nordestino e nas capitais da região, a previsão indica predomínio de sol e baixa possibilidade de chuva. Com isso, quem pretende aproveitar o feriado nas praias deve encontrar condições de tempo mais firmes.

Apesar da previsão de calor intenso, a possibilidade de pancadas isoladas permanece em algumas áreas do interior baiano.

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