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Bahia emite alerta sobre El Niño nos 417 municípios e prevê temperaturas acima de 41°C

Mensagens de prevenção serão enviadas pelo WhatsApp

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 11 de outubro de 2026 às 07:30

Bahia emite alerta sobre El Niño nos 417 municípios e prevê temperaturas acima de 41°C Crédito: Mateus Pereira/GOVBA

A Bahia vai enviar alertas preventivos pelo WhatsApp à população dos 417 municípios do estado diante dos possíveis efeitos do El Niño. A iniciativa, realizada por meio do portal ba.gov.br, busca orientar os cidadãos sobre os riscos do calor intenso, da baixa umidade do ar e dos incêndios florestais.

Para organizar o envio das mensagens, os municípios foram divididos em três níveis de prioridade: 142 cidades na primeira faixa, 150 na segunda e 125 na terceira. A classificação considera as prioridades identificadas e permite direcionar a comunicação para diferentes localidades do estado.

A ação reúne a Superintendência de Proteção e Defesa Civil (Sudec), a Secretaria do Meio Ambiente (Sema), por meio do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), e a Secretaria de Comunicação Social (Secom).

Super El Niño já impacta Bahia e pode elevar consumo de energia

Super El Niño já impacta Bahia e pode elevar consumo de energia por Bruno Wendel/CORREIO
Super El Niño já impacta Bahia e pode elevar consumo de energia por Bruno Wendel/CORREIO
Super El Niño já impacta Bahia e pode elevar consumo de energia por Bruno Wendel/CORREIO
Super El Niño já impacta Bahia e pode elevar consumo de energia por Bruno Wendel/CORREIO
Super El Niño já impacta Bahia e pode elevar consumo de energia por Bruno Wendel/CORREIO
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Super El Niño já impacta Bahia e pode elevar consumo de energia por Bruno Wendel/CORREIO
Super El Niño já impacta Bahia e pode elevar consumo de energia por Bruno Wendel/CORREIO
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Super El Niño já impacta Bahia e pode elevar consumo de energia por Bruno Wendel/CORREIO
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Super El Niño já impacta Bahia e pode elevar consumo de energia por Bruno Wendel/CORREIO

Temperaturas podem ultrapassar 41°C

A previsão do Inema aponta temperaturas acima de 41°C em localidades do centro-oeste baiano e umidade relativa do ar inferior a 15%. As condições aumentam o risco de incêndios florestais e de problemas de saúde associados ao calor e ao ar seco.

A previsão também indica temperaturas acima da média durante o trimestre, sob influência do El Niño.

Os alertas terão caráter preventivo e vão reunir orientações sobre os cuidados necessários durante períodos de calor intenso, baixa umidade e maior risco de incêndios.

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