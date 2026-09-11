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Bahia está entre os estados com mais ações na Justiça por acesso à saúde

Fórum em Salvador reúne profissionais do Direito e da saúde para discutir os desafios da judicialização e formas de agilizar decisões

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 05:00

Defensoria Pública da Bahia (DPE-BA)
Defensoria Pública da Bahia (DPE-BA) Crédito: Divulgação/DPE-BA

A Bahia ocupa o quinto lugar no ranking nacional de processos de judicialização da saúde. Segundo levantamento da plataforma Escavador, divulgado em abril de 2026, foram 114.964 ações no estado entre 2023 e 2025. Em todo o Brasil, o número chegou a cerca de 1,8 milhão de processos no período.

Defensoria Pública

Defensoria Pública da Bahia (DPE-BA) por Divulgação/DPE-BA
Defensoria Pública do Estado da Bahia por Reprodução/ Google Maps
Coletiva realizada pela Defensoria Pública para divulgar os dados do Relatório das Audiências de Custódia de Salvador por Divulgação
Defensoria Pública da Bahia por Reprodução/Defensoria Pública da Bahia
Testes de paternidade são oferecidos em campanha da Defensoria Pública por Arisson Marinho
Campanha da Defensoria Pùblica da Bahia por Divulgação
Defensoria Pública por Divulgação
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Defensoria Pública da Bahia (DPE-BA) por Divulgação/DPE-BA

É nesse cenário que a Defensoria Pública do Estado da Bahia (DPE/BA) realiza, no dia 17 de setembro (quinta-feira), o Fórum Permanente de Atualização Científica – Judicialização da Saúde. O evento acontece das 8h às 18h, no Hotel da Bahia by Wish, em Salvador.

O encontro reunirá defensores públicos, magistrados, integrantes do Ministério Público, médicos e farmacêuticos para discutir metodologias que possam tornar mais rápidas e humanizadas as decisões judiciais relacionadas à saúde.

A iniciativa tem parceria da Realizar Desenvolvimento Humano e Social, responsável pela curadoria técnica. A proposta é que o fórum seja o primeiro passo para estabelecer um diálogo permanente entre quem decide nos tribunais e quem produz conhecimento científico na área da saúde.

Serviço: 

Fórum Permanente de Atualização Científica – Judicialização da Saúde 

Data: 17 de setembro de 2026 (quinta-feira), das 8h às 18h 

Local: Hotel da Bahia by Wish, Salvador (BA) 

Realização: Defensoria Pública do Estado da Bahia, por meio da Escola Superior da DPE/BA (Esdep) 

Parceria: Realizar Desenvolvimento Humano e Social 

Mais informações: WhatsApp/telefone: (71) 3117-9090 / (71) 3117-1257 

E-mail: eventos@defensoria.ba.def.br 

Site: https://www.atualizacaocientifica.com.br/ 

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