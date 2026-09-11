Bahia está entre os estados com mais ações na Justiça por acesso à saúde

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Bruno Wendel
Publicado em 11 de setembro de 2026 às 05:00
A Bahia ocupa o quinto lugar no ranking nacional de processos de judicialização da saúde. Segundo levantamento da plataforma Escavador, divulgado em abril de 2026, foram 114.964 ações no estado entre 2023 e 2025. Em todo o Brasil, o número chegou a cerca de 1,8 milhão de processos no período.
Defensoria Pública
É nesse cenário que a Defensoria Pública do Estado da Bahia (DPE/BA) realiza, no dia 17 de setembro (quinta-feira), o Fórum Permanente de Atualização Científica – Judicialização da Saúde. O evento acontece das 8h às 18h, no Hotel da Bahia by Wish, em Salvador.
O encontro reunirá defensores públicos, magistrados, integrantes do Ministério Público, médicos e farmacêuticos para discutir metodologias que possam tornar mais rápidas e humanizadas as decisões judiciais relacionadas à saúde.
A iniciativa tem parceria da Realizar Desenvolvimento Humano e Social, responsável pela curadoria técnica. A proposta é que o fórum seja o primeiro passo para estabelecer um diálogo permanente entre quem decide nos tribunais e quem produz conhecimento científico na área da saúde.
Serviço:
Fórum Permanente de Atualização Científica – Judicialização da Saúde
Data: 17 de setembro de 2026 (quinta-feira), das 8h às 18h
Local: Hotel da Bahia by Wish, Salvador (BA)
Realização: Defensoria Pública do Estado da Bahia, por meio da Escola Superior da DPE/BA (Esdep)
Parceria: Realizar Desenvolvimento Humano e Social
Mais informações: WhatsApp/telefone: (71) 3117-9090 / (71) 3117-1257
E-mail: eventos@defensoria.ba.def.br
Site: https://www.atualizacaocientifica.com.br/