VERÃO

Bahia ganha novo espaço de lazer com piscinas, brinquedos aquáticos e shows no litoral norte

Laguna Club será inaugurado em Mata de São João, com programação musical que inclui É o Tchan, Levada Louca, Samprime e Junior Moura

Thais Borges

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 11:26

Laguna Beach: novo espaço de lazer na Bahia terá shows de É o Tchan, Levada Louca e Samprime na inauguração Crédito: Divulgação

O litoral norte da Bahia ganhará uma nova opção de lazer para a temporada de verão. O Laguna Club, parque aquático localizado em Mata de São João, será inaugurado no dia 29 deste mês, com uma programação que reúne atrações musicais e atividades para toda a família.

Batizada de “Experiência Laguna”, a programação de abertura terá início às 8h, quando os portões serão abertos ao público. Os visitantes terão acesso às piscinas, aos brinquedos aquáticos e a passeios de pedalinho em uma lagoa de 9 mil metros quadrados. A proposta é oferecer opções de entretenimento para crianças e adultos durante todo o dia.

Laguna Beach: novo espaço de lazer na Bahia terá shows de É o Tchan, Levada Louca e Samprime na inauguração 1 de 4

A programação musical começa às 11h, com apresentações de É o Tchan, Levada Louca, Samprime e Junior Moura. Os shows integram a festa de inauguração do empreendimento e marcam o início das atividades do espaço para a temporada de verão.

“Queremos que o público venha em família, com os amigos, passe o dia inteiro aproveitando o parque e ainda tenha uma trilha sonora à altura, com artistas que fazem a festa de verdade”, afirma Milton Meneses, da Cara de Urso Produções, responsável pela gestão musical do local.

Os ingressos para o evento já estão à venda pela plataforma Meu Bilhete.

Serviço

Inauguração do Laguna Club

Data: domingo, 29 de novembro

Local: Laguna Club, Mata de São João (BA)

Abertura dos portões: 8h

Início dos shows: a partir das 11h

Atrações: É o Tchan, Levada Louca, Samprime e Junior Moura

O ingresso inclui: acesso às piscinas, brinquedos aquáticos, passeios de pedalinho na lagoa de 9 mil m², shows de todas as atrações e um dia inteiro de lazer.

Estacionamento privativo: R$ 25 (cobrado separadamente).