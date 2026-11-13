Bahia ganha novo espaço de lazer com piscinas, brinquedos aquáticos e shows no litoral norte

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Thais Borges
Publicado em 13 de novembro de 2026 às 11:26
O litoral norte da Bahia ganhará uma nova opção de lazer para a temporada de verão. O Laguna Club, parque aquático localizado em Mata de São João, será inaugurado no dia 29 deste mês, com uma programação que reúne atrações musicais e atividades para toda a família.
Batizada de “Experiência Laguna”, a programação de abertura terá início às 8h, quando os portões serão abertos ao público. Os visitantes terão acesso às piscinas, aos brinquedos aquáticos e a passeios de pedalinho em uma lagoa de 9 mil metros quadrados. A proposta é oferecer opções de entretenimento para crianças e adultos durante todo o dia.
Laguna Beach: novo espaço de lazer na Bahia terá shows de É o Tchan, Levada Louca e Samprime na inauguração
A programação musical começa às 11h, com apresentações de É o Tchan, Levada Louca, Samprime e Junior Moura. Os shows integram a festa de inauguração do empreendimento e marcam o início das atividades do espaço para a temporada de verão.
“Queremos que o público venha em família, com os amigos, passe o dia inteiro aproveitando o parque e ainda tenha uma trilha sonora à altura, com artistas que fazem a festa de verdade”, afirma Milton Meneses, da Cara de Urso Produções, responsável pela gestão musical do local.
Os ingressos para o evento já estão à venda pela plataforma Meu Bilhete.
Serviço
Inauguração do Laguna Club
Data: domingo, 29 de novembro
Local: Laguna Club, Mata de São João (BA)
Abertura dos portões: 8h
Início dos shows: a partir das 11h
Atrações: É o Tchan, Levada Louca, Samprime e Junior Moura
O ingresso inclui: acesso às piscinas, brinquedos aquáticos, passeios de pedalinho na lagoa de 9 mil m², shows de todas as atrações e um dia inteiro de lazer.
Estacionamento privativo: R$ 25 (cobrado separadamente).
Realização: Cara de Urso Produções.
Ingressos: Meu Bilhete.