Bahia integra sistema nacional de monitoramento florestal

O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) formalizou uma parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), para inserir o órgão no maior projeto operacional de sensoriamento remoto do país, o Programa Brasil Mais (Meio Ambiente Integrado e Seguro). A iniciativa possibilita o acesso a imagens geradas por mais de 180 satélites, com dados atualizados diariamente e maior precisão no monitoramento da cobertura vegetal em todo o território estadual.