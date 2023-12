Bahia lança Atlas de Hidrogênio Verde na COP28

O primeiro Atlas de Hidrogênio Verde do Mundo foi lançado pelo governo da Bahia e pela Federação das Indústrias do Estado (Fieb), através do Senai Cimatec, no último sábado (2). A cerimônia ocorreu no stand da Confederação Nacional da Indústria (CNI), na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP28), em Dubai, nos Emirados Árabes.



De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado (SDE), a publicação traz um mapeamento detalhado das potencialidades para a produção de hidrogênio verde no estado. Estão incluídos os recursos renováveis para a geração do hidrogênio verde, o que consolidaria a Bahia como referência global no setor de energias limpas.