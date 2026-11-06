Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bahia oferece curso gratuito para manejo seguro do peixe-leão; veja como participar

Vagas são limitadas

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 10:23

Peixe-leão
Peixe-leão Crédito: Pexels/Reprodução

Estão abertas as inscrições para o Curso de Manejo Seguro do Peixe-Leão na Bahia, que será realizado entre os dias 17 e 19 de novembro em três municípios do Extremo Sul do estado: Porto Seguro, Santa Cruz Cabrália e Caravelas. A capacitação é gratuita e tem como objetivo orientar sobre a identificação, captura e manejo da espécie invasora.

A iniciativa é promovida pela Secretaria do Meio Ambiente da Bahia (Sema), por meio do Programa de Gerenciamento Costeiro (Gerco), em parceria com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), a Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e órgãos municipais.

Peixe-leão, a espécie invasora que mobiliza pescadores no litoral da Bahia

Mais de 1,2 mil peixes-leão já foram retirados do mar no extremo sul da Bahia por Reprodução
A Colônia de Pescadores Z-22, em Porto Seguro, recebeu 275 exemplares no balanço mais recente por Reprodução
A espécie se alimenta de peixes e crustáceos nativos e pode afetar a pesca local por Reprodução
O peixe-leão tem espinhos venenosos e costuma ser encontrado em áreas de pedras e corais por Reprodução
Exemplares são estudados pela UFSB, e o Senac avalia o uso do pescado na gastronomia por Reprodução
1 de 5
Mais de 1,2 mil peixes-leão já foram retirados do mar no extremo sul da Bahia por Reprodução

Originário dos oceanos Índico e Pacífico, o peixe-leão (Pterois volitans) é considerado uma espécie exótica invasora por ocupar ambientes fora de sua área natural e provocar impactos sobre a biodiversidade. Seu comportamento predatório e sua capacidade de adaptação e reprodução representam ameaças aos ecossistemas costeiros e recifais.

Na Bahia, já foram registrados avistamentos da espécie em pelo menos dez municípios, incluindo Salvador, Cairu e Porto Seguro. A presença do animal em diferentes pontos do litoral reforça a necessidade de monitoramento e de medidas de controle.

Durante o curso, os participantes terão acesso a informações sobre as características biológicas e ecológicas do peixe-leão, os impactos ambientais e os aspectos legais relacionados à espécie. A programação também abordará técnicas de monitoramento, captura, manuseio, transporte e acondicionamento, além de medidas de prevenção e resposta a acidentes.

O peixe-leão possui espinhos venenosos que podem provocar ferimentos dolorosos. Por isso, a capacitação também apresentará protocolos de segurança para quem atua no controle da espécie.

“Com atividades teóricas e práticas, a capacitação busca ampliar o conhecimento sobre a identificação e a captura segura do peixe-leão, além de incentivar o monitoramento participativo e a atuação conjunta entre poder público, pescadores, comunidades tradicionais, mergulhadores, pesquisadores e demais envolvidos na proteção dos ecossistemas marinhos”, explicou a oceanógrafa da Sema, Paloma Avena.

O curso é destinado a pescadores, gestores públicos, pesquisadores, profissionais do turismo, representantes de restaurantes e integrantes de comunidades costeiras. As atividades serão adaptadas aos diferentes públicos e às características de cada município.

Como se inscrever?

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas por meio de formulário online. As vagas são limitadas à capacidade dos espaços.

Em caso de avistamento de um peixe-leão, a orientação da Sema é registrar a ocorrência em formulário disponibilizado pela Secretaria. A captura e o manejo devem ser feitos exclusivamente por pessoas capacitadas, seguindo os protocolos de segurança.

Os especialistas alertam que os espinhos continuam venenosos mesmo após a morte do animal. Por isso, a população deve evitar o contato direto com a espécie e procurar atendimento médico em caso de acidente.

Em Porto Seguro, a capacitação acontece no dia 17 de novembro, das 8h às 17h, no Senac, localizado na Avenida Village, nº 287, em Taperapuan.

Em Santa Cruz Cabrália, a atividade será realizada em 18 de novembro, das 8h às 14h, no Auditório Seu Jique, na sede da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, na Rua Campos Tourinho, s/n, Praça da Âncora, no Centro.

Já em Caravelas, o curso está marcado para 19 de novembro, das 8h às 17h, no Centro de Convivência da Barra de Caravelas, na Rua João de Tico, nº 90, em Ponta de Areia.

Mais recentes

Imagem - Enem: não é qualquer caneta que pode ser usada na prova; veja a regra

Enem: não é qualquer caneta que pode ser usada na prova; veja a regra
Imagem - Médico com 1,6 milhão de seguidores em rede social é condenado a pagar R$ 100 mil por espalhar fake news sobre mamografia

Médico com 1,6 milhão de seguidores em rede social é condenado a pagar R$ 100 mil por espalhar fake news sobre mamografia
Imagem - Pode usar lápis no Enem? Veja quais materiais são proibidos na prova

Pode usar lápis no Enem? Veja quais materiais são proibidos na prova