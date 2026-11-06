PERIGOSO

Bahia oferece curso gratuito para manejo seguro do peixe-leão; veja como participar

Vagas são limitadas

Esther Morais

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 10:23

Peixe-leão Crédito: Pexels/Reprodução

Estão abertas as inscrições para o Curso de Manejo Seguro do Peixe-Leão na Bahia, que será realizado entre os dias 17 e 19 de novembro em três municípios do Extremo Sul do estado: Porto Seguro, Santa Cruz Cabrália e Caravelas. A capacitação é gratuita e tem como objetivo orientar sobre a identificação, captura e manejo da espécie invasora.

A iniciativa é promovida pela Secretaria do Meio Ambiente da Bahia (Sema), por meio do Programa de Gerenciamento Costeiro (Gerco), em parceria com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), a Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e órgãos municipais.

Peixe-leão, a espécie invasora que mobiliza pescadores no litoral da Bahia 1 de 5

Originário dos oceanos Índico e Pacífico, o peixe-leão (Pterois volitans) é considerado uma espécie exótica invasora por ocupar ambientes fora de sua área natural e provocar impactos sobre a biodiversidade. Seu comportamento predatório e sua capacidade de adaptação e reprodução representam ameaças aos ecossistemas costeiros e recifais.

Na Bahia, já foram registrados avistamentos da espécie em pelo menos dez municípios, incluindo Salvador, Cairu e Porto Seguro. A presença do animal em diferentes pontos do litoral reforça a necessidade de monitoramento e de medidas de controle.

Durante o curso, os participantes terão acesso a informações sobre as características biológicas e ecológicas do peixe-leão, os impactos ambientais e os aspectos legais relacionados à espécie. A programação também abordará técnicas de monitoramento, captura, manuseio, transporte e acondicionamento, além de medidas de prevenção e resposta a acidentes.

O peixe-leão possui espinhos venenosos que podem provocar ferimentos dolorosos. Por isso, a capacitação também apresentará protocolos de segurança para quem atua no controle da espécie.

“Com atividades teóricas e práticas, a capacitação busca ampliar o conhecimento sobre a identificação e a captura segura do peixe-leão, além de incentivar o monitoramento participativo e a atuação conjunta entre poder público, pescadores, comunidades tradicionais, mergulhadores, pesquisadores e demais envolvidos na proteção dos ecossistemas marinhos”, explicou a oceanógrafa da Sema, Paloma Avena.

O curso é destinado a pescadores, gestores públicos, pesquisadores, profissionais do turismo, representantes de restaurantes e integrantes de comunidades costeiras. As atividades serão adaptadas aos diferentes públicos e às características de cada município.

Como se inscrever?

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas por meio de formulário online. As vagas são limitadas à capacidade dos espaços.

Em caso de avistamento de um peixe-leão, a orientação da Sema é registrar a ocorrência em formulário disponibilizado pela Secretaria. A captura e o manejo devem ser feitos exclusivamente por pessoas capacitadas, seguindo os protocolos de segurança.

Os especialistas alertam que os espinhos continuam venenosos mesmo após a morte do animal. Por isso, a população deve evitar o contato direto com a espécie e procurar atendimento médico em caso de acidente.

Em Porto Seguro, a capacitação acontece no dia 17 de novembro, das 8h às 17h, no Senac, localizado na Avenida Village, nº 287, em Taperapuan.

Em Santa Cruz Cabrália, a atividade será realizada em 18 de novembro, das 8h às 14h, no Auditório Seu Jique, na sede da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, na Rua Campos Tourinho, s/n, Praça da Âncora, no Centro.