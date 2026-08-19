SAÚDE

Bahia pode registrar radiação UV extrema nos próximos dias; Inema orienta população a reforçar proteção solar

Entre os municípios com maior incidência prevista estão Paulo Afonso, Juazeiro, Remanso e Senhor do Bonfim

Millena Marques

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 15:13

Inema alerta para a ocorrência de índices muito altos de radiação ultravioleta (UV) em regiões da Bahia Crédito: Marina Silva/Arquivo CORREIO

Moradores de diversas regiões da Bahia devem redobrar os cuidados com a exposição ao sol nos próximos dias. De acordo com o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), o Índice Ultravioleta (IUV) permanecerá em patamares elevados até o fim de semana, com previsão de alcançar níveis considerados extremos em algumas cidades do interior do estado.

As projeções da Coordenação de Estudos de Clima e Projetos Especiais (Cocep) indicam que os índices devem oscilar entre 8 e 11 até domingo (23). Entre os municípios com maior incidência prevista estão Paulo Afonso, Juazeiro, Remanso e Senhor do Bonfim, onde a radiação ultravioleta pode atingir a faixa máxima da escala de alerta.

Na capital baiana, o cenário também exige atenção. Em Salvador, o IUV deve ficar em torno de 9 nesta quarta-feira (19) e quinta-feira (20), podendo chegar a 10 entre sexta-feira (21) e domingo (23). No litoral sul, cidades como Ilhéus também podem registrar índice 10 durante o fim de semana. Já Teixeira de Freitas e Eunápolis devem apresentar níveis entre 8 e 9. No Litoral Norte, a previsão aponta índice 10 para o município de Conde.

Diante desse quadro, o Inema recomenda evitar exposição prolongada ao sol, especialmente nos horários de maior intensidade da radiação, geralmente próximos ao meio-dia. O órgão orienta ainda o uso frequente de protetor solar, roupas que cubram a pele, chapéus de abas largas e óculos com proteção contra raios ultravioleta.

O Índice Ultravioleta mede a intensidade da radiação solar que atinge a superfície terrestre e tem como referência o período de maior incidência do sol ao longo do dia. A previsão é calculada considerando condições de céu aberto, embora a presença de nuvens possa alterar a quantidade de radiação que chega ao solo.

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Tempo segue estável em grande parte do estado

Além do alerta para a radiação solar, o Inema divulgou a previsão do tempo para os próximos dias. Nesta quarta-feira (19), há possibilidade de chuvas rápidas e isoladas em áreas do litoral baiano, incluindo Salvador, Região Metropolitana e Recôncavo. A tendência, porém, é de redução das instabilidades ao longo do dia.

No interior, especialmente nas regiões do Vale do São Francisco, Oeste e Sudoeste, o predomínio será de tempo firme e céu com poucas nuvens.

Para quinta-feira (20), a expectativa é de condições ainda mais estáveis. O sol deve predominar na maior parte do estado, com possibilidade de chuva fraca apenas nas primeiras horas da manhã em Salvador, na Região Metropolitana, no Recôncavo e no Litoral Norte.

Temperatura não determina intensidade da radiação

O instituto ressalta que a sensação térmica e os níveis de radiação ultravioleta não estão necessariamente ligados. Dias com temperaturas amenas podem apresentar índices elevados de radiação, assim como períodos de calor intenso não significam, por si só, níveis extremos de IUV.