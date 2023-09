Bahia: polícia apreende 70 quilos de cocaína em laboratório do tráfico

Sessenta quilos de cocaína foram apreendidos por policiais militares durante ações de combate ao tráfico de drogas na cidade de Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador, na manhã desta sexta-feira (22). As drogas foram encontradas no 12º laboratório de cocaína estourado neste ano.



Conforme o major Hidelgard Dantas, integrantes do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto) patrulhavam pelas ruas do bairro Cristo Rei, quando perceberam o nervosismo de pessoas em frente a uma casa.