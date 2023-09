Bahia: Polícia Federal encontra cocaína dentro de urso de pelúcia

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu, na manhã desta quarta-feira (13), 65 comprimidos de rebite e uma porção de cocaína que estavam escondidos em um urso de pelúcia. As drogas estavam em posse de um caminhoneiro que transitava pela BR 116, em Jequié, sudoeste da Bahia.



A carreta com placa do Rio de Janeiro foi abordada no km 677 da rodovia. A equipe perguntou ao motorista se ele portava alguma droga para se manter acordado e o homem apresentou cartelas de um "rebite" sem registro na Anvisa.