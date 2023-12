Bahia projeta receber mais de 6 milhões de turistas no Verão; veja cidades mais procuradas

. Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Que a Bahia é um destino paradisíaco, principalmente no Verão, todo mundo já sabe. A novidade é que esse ano cerca de 6,5 milhões de turistas devem visitar o estado durante a estação mais quente do ano.



A estimativa é da Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA), que prevê que sejam injetados R$ 9,8 bilhões na economia durante o período. O número previsto supera o do ano passado, quando 6,2 milhões de turistas passearam pelo estado, trazendo R$ 9 bilhões de receita.

Os destinos baianos mais procurados estão localizados no litoral: Salvador (Baía de Todos-os-Santos), Praia do Forte (Costa dos Coqueiros), Morro de São Paulo (Costa do Dendê), Itacaré e Ilhéus (Costa do Cacau) e Porto Seguro (Costa do Descobrimento). Aparecem ainda na relação Lençóis e Mucugê (Chapada Diamantina).

Os brasileiros representam 89,5% dos turistas que escolhem a Bahia, tendo São Paulo e Rio de Janeiro como os maiores polos emissores; os estrangeiros são 10,5%, com liderança de argentinos, seguidos de espanhóis, franceses e italianos.