Bahia registra importante crescimento e lidera atração de turistas estrangeiros para o Nordeste; confira

O estado recebeu 94.703 viajantes de outros países em nove meses

A Bahia registrou um aumento de 58,5% no número de turistas internacionais que visitaram o estado, de janeiro a setembro de 2024, em comparação com o mesmo período de 2023. No Brasil, o crescimento foi de 12%. O estado se mantém na liderança como o principal portão de entrada de visitantes estrangeiros que buscam o Nordeste.

Nos nove primeiros meses deste ano, a Bahia recebeu 94.703 viajantes de outros países, 33 mil a mais que o segundo colocado, o Ceará, que registrou 61,7 mil estrangeiros. Em 2023, mais de 59,7 mil turistas internacionais estiveram no território baiano; em 2024, até setembro, já são 35 mil estrangeiros a mais. Os dados são do Ministério do Turismo e da Polícia Federal.

“Na América do Sul, estamos conectados a Buenos Aires, Córdoba, Santiago e Montevidéu. Na Europa, temos os voos de Lisboa, Madri e Paris, este último, emblemático, pela conexão com mais de 180 destinos da Europa, Ásia e África. Além disso, foi confirmada a segunda temporada das linhas fretadas de Varsóvia. A Bahia está mais próxima do mundo”, ressaltou o titular da Secretaria de Turismo do Estado, Maurício Bacelar.