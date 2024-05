SEGURANÇA

Bahia registrou 114 incêndios em 2024; falta de manutenção da rede de prevenção está entre as causas

Bombeiros realizam Operação de fiscalização de residências e comércios nesta segunda-feira (20)

Gilberto Barbosa

Publicado em 20 de maio de 2024 às 16:55

Falta de manutenção da rede está entre as principais causas de incêndio Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Cerca de 114 incêndios em edificações comerciais foram registrados pelo Corpo de Bombeiros (CBM-BA) na Bahia em 2024. Segundo o coordenador da Câmara Especializada de Engenharia de Segurança do Trabalho do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia (CREA-BA), Elizeu Marcos Silva, a principal causa dos acidentes é o subdimensionamento das cargas elétricas das edificações.

“Como a maioria das edificações são antigas, os cabos e fios ficam subdimensionados para as cargas atuais, especialmente com equipamentos mais modernos, como ar-condicionado. É necessária uma revisão periódica desses prédios, e que os condôminos sejam orientados a informar sobre as alterações feitas nas residências para que o condomínio comunique à Coelba e, caso seja necessário, altere o local de entrada das cargas no prédio”, explicou.

A falta de manutenção dos sistemas de incêndio é outro motivo apontado por Elizeu. Ele explica que muitos locais não fazem a regularização do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), feito após vistoria do Corpo de Bombeiros, garantindo a segurança dos sistemas de prevenção a incêndios dos estabelecimentos. Os motivos apontados pelo coordenador variam da economia de recursos ao desconhecimento sobre a necessidade de atualizar o laudo.

O AVCB é obrigatório em todos os tipos de edificações, com exceção das residências unifamiliares. Além de casas com apenas um andar, os condomínios de casas só precisam ter a licença nas áreas comuns. No entanto, aqueles com o AVCB, precisam atualizá-lo de anualmente.

“É importante que o laudo esteja em dia, porque o proprietário garante que a rede esteja pronta para ser utilizada em casos de eventualidades. A rede não é composta apenas por extintor e hidrantes, mas também pela iluminação de emergência, indicando rotas de fuga, além dos alarmes, que são os primeiros indicativos de problemas. A falta dessa conscientização tem piorado os eventos de incêndio em edificações”, continuou.

Nesta segunda-feira (20), equipes do CBM-BA iniciaram a atuação em ações de fiscalizações dos sistemas de prevenção a incêndios das edificações em toda a Bahia durante a Operação Bombeiro Total. Cerca de 1000 estabelecimentos deverão ser fiscalizados em Salvador e região metropolitana, por aproximadamente 300 militares. Ao todo, serão 1000 bombeiros atuando no estado.

Edificações como estabelecimentos comerciais, prédios residenciais, galpões e fábricas serão vistoriadas durante o dia. Segundo o comandante do Comando de Segurança Contra Incêndio (CSCI), coronel Lanusse Araújo, a operação visa regularizar os locais com o AVCB, garantindo a efetividade dos sistemas de prevenção a incêndios. “O bombeiro vai fiscalizar se a edificação tem o AVCB, se o extintor está dentro da validade, se a sinalização está correta, se há iluminação para emergência e se os equipamentos de segurança estão dentro da normalidade”, afirmou.

A Operação foi lançada durante cerimônia no auditório do Centro de Operações e Inteligência (COI), ligado à Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA). Presente no evento, o secretário da pasta Marcelo Werner destaca o caráter educativo da ação. “Essa é uma ação mais emblemática que busca fortalecer a conscientização da população, que pode usar o disque denúncia ou o número 181 para denunciar locais onde há precariedades nas suas instalações no combate contra o incêndio”, disse.

Ainda segundo Elizeu, o laudo regularizado garante ao gestor a tranquilidade de saber que a edificação não está vulnerável e que o sistema vai operar em casos de eventualidade. Ele reforça a importância da fazer testes periódicos nos extintores, alarmes e sistema de iluminação para certificar o pleno funcionamento desses equipamentos.

“O principal é verificar se o laudo está atualizado. Em casos de extintores, existe uma confusão entre a validade do tanque e do agente. Apesar do tanque ter uma validade de cinco anos, o agente perde o poder de apagar o fogo depois de um ano. O acompanhamento é fundamental para saber se a carga no extintor está funcionando. Quanto aos alarmes e iluminação, é importante registrar os testes em uma planilha para que uma rotina de acompanhamento dos equipamentos seja criada e os gestores criem um plano de contingência e treinamento”, finalizou.