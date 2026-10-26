TEMPORAL

Bahia tem 236 cidades sob risco de tempestade com chuva, ventos fortes e granizo; veja lista

Aviso do Inmet é válido até as 23h59 desta segunda-feira (26) e prevê chuva de até 50 mm por dia e ventos de até 60 km/h

Esther Morais

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 08:39

Bahia tem 236 cidades sob risco de tempestade com chuva, ventos fortes e granizo; veja lista Crédito: Shutterstock

A Bahia tem 236 municípios sob alerta de tempestade nesta segunda-feira (26), segundo aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O alerta é de perigo potencial e prevê chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, ou até 50 mm por dia, ventos intensos de 40 a 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.

O aviso começou à meia-noite e permanece válido até as 23h59 desta segunda. De acordo com o Inmet, há baixo risco de corte de energia elétrica, danos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

O que fazer durante o temporal? 1 de 5

Durante rajadas de vento, a recomendação é não se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e de descargas elétricas. Também é importante evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

O Inmet orienta ainda que a população evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Em caso de necessidade, é possível buscar mais informações junto à Defesa Civil, pelo telefone 199, e ao Corpo de Bombeiros, pelo 193.

Veja a lista de municípios sob alerta

Abaíra, Aiquara, Alcobaça, Almadina, Anagé, Andaraí, Angical, Apuarema, Aracatu, Arataca, Aurelino Leal, Baianópolis, Barra, Barra da Estiva, Barra do Choça, Barra do Mendes, Barra do Rocha, Barreiras, Barro Alto, Barro Preto, Belmonte, Belo Campo, Boa Nova, Boa Vista do Tupim, Bom Jesus da Lapa, Bom Jesus da Serra, Boninal, Bonito, Boquira, Botuporã, Brejões, Brejolândia, Brotas de Macaúbas, Brumado, Buerarema, Buritirama, Caatiba, Caculé, Caetanos, Caetité, Cafarnaum, Camacan, Camamu, Canápolis, Canarana, Canavieiras, Candiba, Cândido Sales, Caraíbas, Caravelas, Carinhanha, Catolândia, Caturama, Central, Coaraci, Cocos, Condeúba, Contendas do Sincorá, Cordeiros, Coribe, Correntina, Cotegipe, Cravolândia, Cristópolis, Dário Meira, Dom Basílio, Encruzilhada, Érico Cardoso, Eunápolis, Feira da Mata, Firmino Alves, Floresta Azul, Formosa do Rio Preto, Gandu, Gentio do Ouro, Gongogi, Guajeru, Guanambi, Guaratinga, Iaçu, Ibiassucê, Ibicaraí, Ibicoara, Ibicuí, Ibipeba.

Ibipitanga, Ibiquera, Ibirapitanga, Ibirapuã, Ibirataia, Ibitiara, Ibititá, Ibotirama, Igaporã, Igrapiúna, Iguaí, Ilhéus, Ipiaú, Ipupiara, Irajuba, Iramaia, Iraquara, Irecê, Itabela, Itaberaba, Itabuna, Itacaré, Itaeté, Itagi, Itagibá, Itagimirim, Itaguaçu da Bahia, Itaju do Colônia, Itajuípe, Itamaraju, Itamari, Itambé, Itanhém, Itapé, Itapebi, Itapetinga, Itapitanga, Itaquara, Itarantim, Itiruçu, Itororó, Ituaçu, Ituberá, Iuiu, Jaborandi, Jacaraci, Jaguaquara, Jequié, Jiquiriçá, Jitaúna, Jucuruçu, Jussari, Jussiape, Lafaiete Coutinho, Lagoa Real, Lajedão, Lajedinho, Lajedo do Tabocal, Lapão, Lençóis, Licínio de Almeida, Livramento de Nossa Senhora, Luís Eduardo Magalhães, Macarani, Macaúbas, Maetinga, Maiquinique, Malhada, Malhada de Pedras, Manoel Vitorino, Mansidão, Maracás, Maraú, Marcionílio Souza, Mascote, Matina, Medeiros Neto, Mirante, Morpará, Mortugaba, Mucugê, Mucuri, Mulungu do Morro, Muquém do São Francisco, Mutuípe, Nilo Peçanha, Nova Canaã, Nova Ibiá, Nova Itarana, Nova Redenção.