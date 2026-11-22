TEMPORAL

Bahia tem 26 municípios em situação de emergência após as chuvas; veja lista

Caetanos registrou 150 milímetros de chuva em menos de duas horas

Esther Morais

Publicado em 22 de novembro de 2026 às 10:30

Bahia tem 26 municípios em situação de emergência após as chuvas; veja lista Crédito: Divulgação

Vinte e seis municípios da Bahia estão em situação de emergência em decorrência das chuvas, segundo o Governo do Estado. As cidades recebem assistência humanitária e são monitoradas pela Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec).

Estão em situação de emergência os municípios de Antônio Cardoso, Arataca, Caetanos, Camacã, Eunápolis, Ibirataia, Ilhéus, Itambé, Itanhém, Iuiu, Jaguaquara, Jussiape, Lajedão, Malhada, Medeiros Neto, Pindobaçu, Porto Seguro, Prado, Queimadas, Rafael Jambeiro, Ribeirão do Largo, Rio Real, Santa Maria da Vitória, Santo Estêvão, Serrinha e Vereda.

Em Caetanos, no sudoeste baiano, o temporal registrou 150 milímetros de chuva em menos de duas horas. As chuvas danificaram o calçamento de ruas, alagaram residências e causaram problemas no telhado de uma unidade de saúde. Estradas chegaram a ser interditadas, mas já foram liberadas. Não houve registro de mortes ou feridos.

Além de Caetanos, governo enviou ajuda humanitária para Jaguaquara e Ibirataia. Desde o último domingo (15), também foram encaminhados materiais para Antônio Cardoso, Santo Estêvão, Rafael Jambeiro, Malhada e Arataca. As remessas incluem colchões, cobertores, lençóis, kits de higiene e cestas básicas. Equipes estaduais atuam na avaliação dos danos e no planejamento dos reparos.