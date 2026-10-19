TEMPORAL

Bahia tem alerta para chuva forte nas próximas 24 horas; veja áreas afetadas

Instabilidades podem atingir Salvador e outras regiões do estado

Millena Marques

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 20:52

Dia de chuva em Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A previsão de chuva moderada a forte em diferentes regiões da Bahia levou o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) a emitir um alerta meteorológico na tarde desta segunda-feira (19). O aviso, classificado como Estado de Atenção, tem validade de 24 horas e aponta maior possibilidade de precipitações no Extremo Sul e no Baixo Sul do estado.

A instabilidade é provocada pela atuação de um sistema frontal e pode trazer chuva acompanhada de raios, trovoadas e rajadas de vento. Segundo o Inema, a continuidade das precipitações exige atenção para possíveis alagamentos, deslizamentos de terra e aumento do nível dos rios. Há ainda risco de queda de galhos e de interrupções temporárias no fornecimento de energia elétrica.

O volume de chuva registrado nos últimos dias já foi expressivo em algumas cidades do estado. De acordo com os dados dos postos monitorados pelo Inema, entre as 9h de sábado (17) e as 9h desta segunda-feira (19), São Desidério teve o maior acumulado do período, com 135,8 milímetros.

Ilhéus aparece na sequência, com 128 milímetros. Também registraram volumes elevados Saúde (99,2 mm), Formosa do Rio Preto (98,2 mm), Macarani (75,6 mm) e Jacobina (74 mm). Nos demais pontos de monitoramento, os acumulados ficaram abaixo de 73,6 milímetros.

O que fazer durante o temporal? 1 de 5

Veja a previsão do tempo na Bahia

Nesta segunda-feira (19), a chuva deve se concentrar principalmente nas áreas litorâneas, com destaque para o Extremo Sul e o Baixo Sul. Em Salvador, na Região Metropolitana e no Recôncavo, o céu deve apresentar períodos de maior e menor nebulosidade, com possibilidade de chuva rápida e isolada. No Oeste baiano e na Chapada Diamantina, a previsão é de pancadas de chuva, especialmente entre o fim da tarde e o início da noite.