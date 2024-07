SEM CHUVA

Bahia tem as duas cidades mais secas do país; saiba quais

Duas cidades baianas estiveram no topo das mais secas do Brasil na últimas 24h. Os municípios de Valença, no sul baiano, e Boritirama, no Vale São-Franciscano da Bahia, registram as menores umidades registradas do país na segunda-feira (15). As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).