COVID-19

Bahia tem mais de 8,6 mil casos de síndrome respiratória grave entre crianças, mas registros diminuem em 2026

Levantamento aponta redução de 16,6% nas ocorrências em relação a 2025; menores de cinco anos concentram 77,1% dos casos

Thais Borges

Publicado em 27 de novembro de 2026 às 12:24

Vacinação infantil contra a covid-19 de crianças de 10 anos ou mais, no Planetário, no bairro da Gávea, zona sul da cidade Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

A Bahia registrou 8.629 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) entre crianças e adolescentes de 0 a 19 anos em 2026, até a 46ª semana epidemiológica. No mesmo período, foram contabilizadas 97 mortes nessa faixa etária. Apesar dos números, o cenário apresenta melhora em relação a 2025, quando o estado havia registrado 10.347 casos e 115 óbitos. A redução foi de 16,6% nas notificações e de 15,7% nas mortes.

Os dados fazem parte do Boletim Epidemiológico nº 46, divulgado pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) nesta sexta-feira (27), com informações atualizadas até o dia 23 deste mês. O levantamento aponta que as crianças menores de cinco anos concentram a maior parte das ocorrências entre o público infantojuvenil, correspondendo a 77,1% dos casos.

Os bebês com menos de um ano representam o grupo mais afetado, com 3.679 registros, o equivalente a 42,6% do total de casos entre crianças e adolescentes. Na faixa etária de 1 a 4 anos, foram contabilizadas outras 2.976 ocorrências (34,5%). Já entre crianças de 5 a 9 anos, houve 1.281 casos, enquanto adolescentes de 10 a 14 anos somaram 579 registros. Na faixa de 15 a 19 anos, foram notificadas 114 ocorrências.

A letalidade da SRAG entre crianças e adolescentes permaneceu em 1,1%, mesmo percentual observado em 2025. Entre os agentes identificados, os outros vírus respiratórios concentraram a maior proporção dos casos, com 5.143 registros, correspondentes a 59,6% do total. Na sequência, aparecem os casos classificados como não especificados, com 2.341 ocorrências (27,1%), e os associados à influenza, com 749 (8,7%).

Regiões registram aumento de casos

Em comparação com o mesmo período do ano passado, a Bahia apresentou uma redução de 67,2% nos casos graves de Covid-19 em 2026. O número de mortes pela doença também caiu, com recuo de 81,6%.

"O cenário de 2026 é muito diferente do que vivemos no ano passado. A Bahia tem menos casos graves e menos mortes por Covid-19, e a incidência segue em nível baixo", disse a secretária estadual da Saúde, Roberta Santana, em nota.

A queda acompanha a redução dos indicadores gerais de síndromes respiratórias graves no estado. O total de notificações de SRAG diminuiu 21,1%, enquanto os óbitos tiveram retração de 40,5%. No caso da influenza, a redução foi de 29,4% nos registros e de 70% nas mortes. Mais da metade dos casos registrados neste ano está associada a outros vírus respiratórios, principalmente rinovírus e vírus sincicial.

Apesar da redução no cenário geral, duas macrorregiões de saúde apresentaram crescimento no número de casos de SRAG na comparação com o mesmo período de 2025. A região Norte registrou aumento de 9,6%, enquanto a Oeste teve crescimento de 4,1%.

Nas demais macrorregiões, houve redução das notificações. O maior recuo foi observado no Extremo-Sul, com diminuição de 53,7%.

A macrorregião Leste concentrou o maior volume de ocorrências em 2026, com 4.553 casos, o equivalente a 43,6% do total estadual. Também apresentou a maior incidência, com 102,3 casos por 100 mil habitantes. Em seguida, aparecem as regiões Norte, com incidência de 83,8, e Sudoeste, com 81,9 casos por 100 mil habitantes.