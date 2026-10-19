FAMÍLIA

Bahia tem quase 300 crianças e adolescentes à espera de adoção

De acordo com o CNJ, o tempo médio de espera varia entre 1 e 3 anos, mas o período pode variar, para mais ou para menos, dependendo muito de todos os elementos envolvidos no processo

Lucas Pereira

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 11:13

Entre 2019 e 2025, foram realizadas em âmbito nacional cerca de 36 mil adoções, com a Bahia representada por uma parcela de 789 casos Crédito: Ilustrativa/Pexels

Mais de 6,2 mil crianças e adolescentes estão disponíveis e aptos para serem adotados por alguma família. Na Bahia são quase 300 e outras 1.200 acolhidas em instituições, conforme dados do Sistema Nacional de Acolhimento do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Entre 2019 e 2025, foram realizadas em âmbito nacional cerca de 36 mil adoções, com a Bahia representada por uma parcela de 789 casos; a 10ª posição na comparação com os outros estados.

A fila de adoção, hoje com 1.273 pretendentes na Bahia, funciona de forma não linear (onde primeiro a entrar não será, necessariamente, o primeiro a sair). O sistema, assim como acontece no caso da fila de doação de órgãos, opera por compatibilidade dos pretendentes e também dos jovens disponíveis. É feito um cruzamento de perfis nos níveis municipais, estaduais e nacionais, privilegiando manter as crianças em sua região de origem.

Adoção 1 de 5

De acordo com o CNJ, o tempo médio de espera varia entre 1 e 3 anos, mas o período pode variar, para mais ou para menos, dependendo muito de todos os elementos envolvidos no processo.

Para o casal Alexandre e Artur Carvalho, moradores de Salvador, que estão na fila desde 2023, esse período inicial, que envolve o processo de entrevistas e preparações é “muito necessário”, tanto para a estruturação de um lar que vai receber o futuro filho ou filha e também para que seja um local bom para os acolhidos. “Quando a gente casou em 2023, logo em seguida demos entrada no processo de adoção, porque a gente sabia que era demorado. Eu acho que o processo faz parte mesmo, nós estamos lidando com vidas, são crianças que muitas vezes já foram abandonadas. Então, precisa dessa conversa com psicólogo, com a assistente social, que também nos trazem para uma realidade de como são essas crianças”, contou o fisioterapeuta Alexandre.

O casal segue aguardando a sua vez com aquela “ansiedade” deles e de toda a família, mas com paciência. Um elemento que tem ajudado nessa preparação é a participação em um grupo de outros candidatos à adoção, organizado pela Associação Bahiana de Estudo e Apoio a Adoção de Crianças e Adolescentes (Nascor).

GARGALOS

Os dados da fila de adoção mostram os perfis de crianças e adolescentes que mais enfrentam dificuldades na busca por um lar no país. Das 36.199 adoções registradas entre 2019 e 2026, quase 7 mil envolveram jovens entre 8 e mais de 16 anos, um percentual de 19,3%. Vale apontar que apenas a adoção de crianças com até 2 anos soma 16 mil registros (44,4%) no mesmo período.

Jovens com irmãos também acabam sendo preteridos aos filhos únicos. Enquanto aqueles sem irmãos representaram 20 mil adoções no período, os registros apontam que 8.730 jovens com dois ou mais irmãos ganharam uma nova família no período.

Não foi o caso da fisioterapeuta e mentora de comunicação Simone Primo. Baiana, ela contou ao CORREIO que sempre teve a ideia de adoção estabelecida e após não conseguir engravidar naturalmente por problemas de saúde, ingressou na fila de adoção em 2005, enquanto morava em São Paulo. Após alguns problemas do processo por parte das pessoas responsáveis pela condução junto à Justiça, a coisa só andou mesmo cinco anos depois, quando já morava em Marília, cidade que fica na Grande SP. Então, na reta final do processo, Simone e o marido Antônio foram informados de que haviam três irmãos disponíveis, mas que enfrentavam resistência por parte dos pretendentes. “Chegou ao meu conhecimento que têm crianças que estão nessa situação e, se for tudo bem, eu gostaria de ficar com os três”, afirmou ela durante uma conversa com uma das responsáveis pelo processo.

Foram novos trâmites pela situação, seguidos de visitas, os primeiros contatos com as crianças, até o final feliz. Simone conta que o processo ainda demorou um pouco, pois havia outro casal interessado apenas em uma das crianças. A documentação definitiva saiu menos de um ano depois que eles foram morar juntos.

As crianças, que tinham entre 2 anos e seis meses de vida, ganharam novos nomes no registro e desde então são a grande “paixão” da fisioterapeuta e do professor de história. Hoje, Maria Eduarda tem 19 anos, João Vitor tem 18 e Pedro Luis, o caçula, tem 16.

Simone, o marido Antônio e os três filhos: Pedro Luís, Maria Eduarda e João Vitor Crédito: Arquivo Pessoal

Simone conta que o tema adoção sempre foi tratado com naturalidade e que há poucos anos, a filha teve curiosidade em saber da sua família biológica e que aos 18 pôde requerer o processo à Justiça, sendo apoiada pelos pais adotivos

A profissional ainda revelou que antes de chegar aos irmãos, foi contactada por pessoas oferecendo “adoção à brasileira”, prática ilegal de registrar crianças sem o devido trâmite legal. Mesmo balançada com a proposta, que prometia pôr fim à espera, Simone rejeitou todas às vezes

COMO ADOTAR

O processo de adoção é gratuito e precisa ser iniciado na Vara de Infância e Juventude. Os interessados devem ter idade mínima de 18 anos, independentemente do estado civil, e é preciso que haja uma diferença de 16 anos entre quem deseja adotar e a criança a ser acolhida.

Entre a documentação inicial necessária para o pré-cadastro na fila, que será analisada, é preciso apresentar cópias autenticadas da Certidão de nascimento ou casamento, ou declaração relativa ao período de união estável; Carteira de identidade e CPF; Comprovante de renda e de residência; Atestados de sanidade física e mental; Certidão negativa de distribuição cível; Certidão de antecedentes criminais.

O candidato ainda passa por entrevistas e avaliações com uma equipe interprofissional, bem como o preenchimento do perfil de adoção, com os detalhes de preferência dos acolhidos (como idade, sexo e etc). Se tudo for aprovado, o cadastro é feito no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, onde se aguardará a vez até que se inicie o processo de contato com os perfis escolhidos que estejam aptos para adoção.