Bahia terá curso online sobre advocacia antigordofóbica com participação de ativistas

Advogacia antigordofóbica. Crédito: Divulgação

O direto não só pode, como deve ser um aliado no combate a gordofobia, o preconceito contra pessoas gordas. Isso é o que acredita e defende o homem gordo e advogado humanista Ives Bittencourt, um dos professores do curso Advocacia Antigordofóbica e presidente da Comissão de Diversidade Sexual e Gênero da OAB Bahia. Ele é conhecido por atuar em causas de ativistas gordas de Salvador, como a dançarina Thaís Carla e a jornalista Naiana Ribeiro, que também vão participar da formação.

“Em todas as aulas, a gente vai fazer uma abertura com uma das vítimas dessa violência. Ela vai apresentar um caso e vamos trabalhar em cima dele. A melhor forma de aprender é na prática. Esses casos são reais e temos resultados positivos”, explica Ives, que não economiza em elogios à Bahia por ser um celeiro desse movimento – segundo os organizadores, esse é o primeiro curso do tipo em todo o país.

“Eu acho que a população aqui do nosso estado não aceita mais ficar calada para violências. Hoje, a gente sabe que as coisas não são mi-mi-mi. Nós temos uma demanda muito grande dessas ações e, no Brasil, não temos escritórios formados para atender essa população”, considerou.

Um dos objetivos do curso é mudar esse padrão e formar advogados capazes de atender essa demanda. Mas eles não são o único público-alvo. “Quem não é advogado, também pode fazer, pois tem pessoas interessadas nesse tema, como pesquisadores e pessoas da área da saúde. Dentro do direito, existem ainda outros profissionais que podem fazer o curso”, explica Ives.

Quem quiser se inscrever, deve ir no link https://www.sympla.com.br/evento-online/advocacia-antigordofobica/2020519. O curso vai acontecer entre os dias 14 e 19 de agosto. Serão cinco aulas e o investimento é de R$ 239,90 até a próxima segunda-feira (31). Em agosto, o valor sobe para R$ 298,25. Além de Ives Bittencourt, a filósofa Malu Gimenez também será uma das professoras do curso.