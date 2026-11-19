CHUVA FORTE

Bahia terá pancadas de chuva e variação de nuvens nesta quinta-feira (19); veja previsão

Precipitações podem ser mais fortes no interior e no sul do estado, mas devem perder abrangência e volume em relação aos últimos dias

Esther Morais

Publicado em 19 de novembro de 2026 às 09:48

Bahia terá pancadas de chuva e variação de nuvens nesta quinta-feira (19); veja previsão Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A Bahia terá pancadas de chuva e variação de nuvens nesta quinta-feira (19). De acordo com a previsão da Climatempo, as precipitações podem ser mais fortes no interior e no sul do estado. Apesar da possibilidade de chuva intensa em algumas áreas, o volume e a abrangência devem ser menores em comparação com os últimos dias.

Nas demais regiões da Bahia, a previsão é de períodos de sol e variação de nuvens. Em Salvador, a temperatura máxima deve chegar a 30°C.

A instabilidade também pode atingir outros estados do Nordeste. Há previsão de chuva forte em áreas do sul do Maranhão e do Piauí, no oeste de Pernambuco e em Sergipe.

No restante do país, uma área de baixa pressão entre o Paraguai e o norte da Argentina mantém o tempo instável na Região Sul. No Rio Grande do Sul, há risco de temporais isolados, granizo e rajadas de vento acima de 90 km/h, principalmente à noite.