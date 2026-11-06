TEMPORAL E CALOR

Bahia terá temperaturas de até 42°C, raios e risco de granizo; veja regiões em alerta

Sistema frontal deve provocar pancadas mais intensas a partir de domingo (8)

Esther Morais

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 12:10

Calor Crédito: Shutterstock

O fim de semana será de mudanças no tempo em diferentes regiões da Bahia. A chegada de um sistema frontal deve provocar pancadas de chuva, trovoadas, rajadas de vento e possibilidade isolada de granizo, principalmente no Oeste, no Extremo Sul e no sul do Sudoeste e do Vale do São Francisco. A previsão foi divulgada nesta sexta-feira (6) pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema).

Nesta sexta-feira (6), moradores do Oeste baiano devem ficar atentos à possibilidade de trovoadas isoladas entre a tarde e a noite. No Baixo Sul e no Extremo Sul, a chuva pode ocorrer de forma rápida e isolada nas primeiras horas da manhã, sem grandes volumes. Em Salvador, na Região Metropolitana e no Recôncavo, o dia terá variação de nebulosidade e baixa possibilidade de chuva. Nas demais regiões, o sol aparece entre nuvens e o calor continua.

Cidades mais quentes da Bahia 1 de 5

No sábado (7), as instabilidades devem diminuir em quase todo o estado. A previsão indica chuva isolada entre a tarde e a noite no extremo sul do Oeste e pancadas passageiras pela manhã em áreas do Baixo Sul. Nas proximidades da divisa com Minas Gerais, o calor pode aumentar devido às condições pré-frontais. Nas demais regiões, o tempo deve permanecer seco, com sol entre nuvens.

A mudança mais significativa está prevista para domingo (8), com a aproximação do sistema frontal. O Inema alerta para pancadas de chuva mais intensas no Extremo Sul, no sul do Sudoeste, no sul do São Francisco e em partes do Oeste. Nessas áreas, a chuva pode vir acompanhada de raios e rajadas de vento, sem descartar a ocorrência isolada de granizo.

Em Salvador, na Região Metropolitana e no Recôncavo, a previsão é de variação de nebulosidade, sem chuva. O restante do estado deve ter sol entre nuvens.

Na segunda-feira (9), as instabilidades tendem a se espalhar. A chuva deve atingir áreas do Oeste, São Francisco, Sudoeste, Baixo Sul e Extremo Sul. No Nordeste, Norte, Recôncavo Norte e em partes da Chapada Diamantina, as pancadas devem ocorrer de forma mais isolada, mas com possibilidade de temporais. O calor continua intenso, principalmente no Norte e no Nordeste baiano.

Chuva registrada nas últimas 24 horas

Entre as 9h de quinta-feira (5) e as 9h desta sexta-feira (6), os maiores volumes de chuva foram registrados no Oeste da Bahia. Jaborandi acumulou 15,2 milímetros, enquanto São Desidério registrou 14 milímetros. Nos demais postos monitorados pelo Inema, os acumulados ficaram abaixo de 8 milímetros.

Calor pode chegar a 42°C

Apesar da previsão de chuva em algumas regiões, as temperaturas devem continuar elevadas em todo o estado. Em Bom Jesus da Lapa, a máxima pode chegar a 42°C nesta sexta e no sábado, e a 41°C no domingo. As mínimas previstas variam entre 21°C e 24°C.

Em Paulo Afonso, as máximas devem ser de 41°C na sexta, 38°C no sábado e 39°C no domingo. Em Salvador, os termômetros devem variar entre 24°C de mínima e 32°C a 33°C de máxima.