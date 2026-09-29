CRIMINALIDADE

Bahia transfere cinco líderes de facções para presídios federais de segurança máxima

Detentos foram encaminhados para unidades de segurança máxima em Porto Velho (RO) e Campo Grande (MS)

Esther Morais

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 06:20

Cinco líderes de facções são transferidos da Bahia para presídios federais Crédito: Divulgação SSP-BA

Cinco líderes de facções foram transferidos da Bahia para presídios federais de segurança máxima em Porto Velho, em Rondônia, e Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A medida, divulgada na madrugada desta terça-feira (29), foi realizada de forma integrada pela Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), Ministério Público e Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen).

Segundo as pastas, os cinco detentos possuem envolvimento com crimes como tráfico de drogas e armas, mortes violentas, lavagem de dinheiro e corrupção de menores, entre outros delitos.

Integrantes do Baralho do Crime na Bahia 1 de 17

Três dos presos são ligados a uma facção de origem carioca e teriam tentado implantar na Bahia um modelo de domínio territorial utilizado em estados do Sudeste.

Os outros dois detentos integram uma organização que atua em parceria com uma facção paulista. Eles também são investigados por crimes relacionados ao tráfico de drogas e armas, lavagem de dinheiro, corrupção de menores e mortes violentas.

A dupla ainda é apontada como ligada a uma investigação sobre o desvio de coletes balísticos do Exército Brasileiro, conduzida pelas forças policiais da Bahia.