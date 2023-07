Baiana arrecadou só 50% do que precisa para estudar em Paris; ajude

Estudante de 22 anos foi selecionada para estudar na Institut d'Études Politiques de Paris. Crédito: Acervo pessoal

A estudante de 22 anos selecionada para estudar em uma das universidades mais renomadas da Europa já conseguiu atingir cerca de 50% de arrecadação a partir de doações para conseguir realizar seu sonho. O valor, no entanto, ainda é insuficiente para que Maria Antônia Dezidério consiga arcar com os custos de moradia, passagens e alimentação em Paris.

Nascida em Salvador e ex-estudante do Colégio Militar, Maria Antônia foi selecionada para estudar Economia e Ciência Política no Institut d'Études Politiques de Paris. O processo seletivo, coordenado pela USP, onde ela estuda, é bastante concorrido e apenas quatro estudantes de toda a faculdade de Direito foram contemplados com a chamada mobilidade acadêmica.

Apesar do programa arcar com os custos do curso (mensalidades), não oferece bolsa para cobrir os gastos com passagens aéreas, moradia, alimentação, visto e seguro saúde, por exemplo. Levando a vida de quem deixou a cidade natal para estudar em São Paulo, mesmo o dinheiro que conseguiu juntar até agora durante a faculdade não vai ser suficiente para bancar um semestre de estudos em Paris. Faltam apenas 29 dias para a vaquinha terminar.

Por isso, ela conta com a ajuda de famílias, amigos e demais doadores para conseguir realizar seu sonho.

“Me mudei de Salvador para São Paulo em busca da melhor educação jurídica que o Brasil poderia me oferecer e, desde o início da graduação, sonho em fazer a mobilidade acadêmica para poder ter acesso ao que o mundo tem de melhor a me oferecer nessa área”, disse ao Alô Alô Bahia, em maio, quando a arrecadação teve início.

É possível contribuir com a vaquinha acessando este site especializado na modalidade de arrecadação ou realizando um pix diretamente para a estudante através do QR Code disponível nesta publicação em seu perfil no Instagram.

Quem é Maria Antônia?

Ativista dos direitos sexuais e reprodutivos, Maria Antônia é líder do Women Deliver e idealizadora do projeto ConectElas, que trabalha com o acesso aos direitos sexuais e reprodutivos por meio da internet no Brasil por adolescentes. Com o desejo de mudar o mundo, áreas do Direito como bem estar social e acesso à Justiça a fascinam. Para o futuro profissional, seu próximo sonho a ser conquistado é se tornar diplomata.

Nesta segunda (17), Maria Antônia está participando da Women Deliver Conference, a maior conferência em prol da Equidade de Gênero do mundo, que reúne em Kigali, Ruanda, 6 mil pessoas para discutir o assunto.

"Trabalho da criação de um grande banco de dados que busca mapear os padrões de casamento infantil e casamento forçado ao redor do globo. Com base nesse meu trabalho, ganhei bolsa de 100% tudo pago para poder participar desse programa e de uma sessão que era exclusiva com a ativista Malala para falar sobre educação e como ela tem um papel central na continuidade do nosso trabalho", disse ao CORREIO.