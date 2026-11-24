REFERÊNCIA

Baiana eleita uma das mulheres mais poderosas do agro é finalista de prêmio nacional

Alessandra Zanotto Costa, que ocupa a presidência da Abapa, concorre ao Prêmio Claudia 2026

Thais Borges

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 14:31

Alessandra Zanotto, presidente da Abapa, foi eleita a quinta mulher mais poderosa do Brasil Crédito: Reprodução

Com duas décadas de atuação no agronegócio, a produtora rural baiana Alessandra Zanotto Costa, está entre as finalistas do Prêmio Claudia 2026, na categoria Agronegócio. Sócia-diretora do Grupo Zanotto, em Luís Eduardo Magalhães, no oeste do estado, e presidente da Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa), Alessandra foi nomeada para a categoria do prêmio criada neste ano em parceria com a Basf Soluções para reconhecer mulheres que impulsionam o desenvolvimento do setor.



A indicação é mais um reconhecimento à trajetória da baiana, que também foi eleita pela revista Forbes a quinta mulher mais poderosa do agronegócio brasileiro no mês passado. Na ocasião, a publicação destacou que Alessandra deixou a faculdade para assumir as atividades da fazenda da família após o pai adoecer

Alessandra Zanotto, presidente da Abapa, foi eleita a quinta mulher mais poderosa do Brasil 1 de 7

Nascida em Barreiras, ela comanda o Grupo Zanotto, que atua na produção de algodão, soja, milho e pecuária. Em 2025, tornou-se a segunda mulher a ocupar o cargo de presidente da Abapa, tendo sido reeleita para o biênio 2027-2028. Emocionada com a indicação ao prêmio, Alessandra destaca a representatividade da conquista para as mulheres do agronegócio.

“Cresci vendo minha mãe acompanhar a Revista CLAUDIA e jamais imaginei ser finalista de uma premiação que já reconheceu mulheres tão importantes do nosso país. O setor que represento ainda é majoritariamente masculino e, por isso, ver o agronegócio presente entre as categorias é uma vitória. Ao meu lado vêm todas as mulheres que trabalham na produção de alimentos, algodão e matérias-primas indispensáveis para o mundo. É por minha filha e por todas elas que sigo em frente”, diz.

Histórias como a de Alessandra ajudam a evidenciar o papel das mulheres na transformação do agronegócio, na avaliação da diretora de Marketing da Basf Soluções para Agricultura, Graciela Mognol. “A trajetória de mulheres como Alessandra mostra a importância da presença feminina nos espaços de liderança, gestão e tomada de decisão do agronegócio. Acreditamos que dar visibilidade a essas profissionais é também reconhecer sua contribuição para a evolução do setor. Ao apoiar essa categoria, reforçamos nosso compromisso com a valorização das mulheres e com a construção de um agronegócio cada vez mais diverso, inovador e preparado para os desafios do futuro”.