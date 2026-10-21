ECONOMIA

Baiana eleita uma das mulheres mais poderosas do agro pela Forbes deixou faculdade para assumir fazenda da família

Alessandra Zanotto Costa ficou em quinto lugar no ranking nacional e foi reeleita para comandar a Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa) no biênio 2027-2028

Thais Borges

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 13:14

Alessandra Zanotto, presidente da Abapa, foi eleita a quinta mulher mais poderosa do Brasil Crédito: Reprodução

Considerada um dos maiores nomes do algodão no país, a produtora rural Alessandra Zanotto Costa foi reeleita para comandar a Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa) este mês. Poucos dias após ser reconduzida para o biênio 2027-2028, ela foi eleita a quinta entre as 100 mulheres mais poderosas do agronegócio brasileiro.

O ranking foi divulgado pela revista no último dia 15, como parte das celebrações do Dia Internacional da Mulher Rural. De acordo com a Forbes, a escolha levou em conta poder, impacto e influência no setor.

"Nascida em Barreiras (BA), filha de produtores paranaenses que migraram para o oeste baiano, ela deixou a faculdade para ajudar na fazenda quando o pai adoeceu. Hoje é sócia-diretora do Grupo Zanotto, em Luís Eduardo Magalhães, que cultiva algodão, soja e milho, além de criar gado", escreve a publicação, sobre Alessandra.

No Linkedin, ela conta que faz parte da segunda geração da família à frente do grupo, que se dedica à produção de soja e algodão na Bahia. "No comando do Grupo Zanotto, da Abapa e do Fundeagro, tenho conduzido uma gestão voltada para a inovação, sustentabilidade e desenvolvimento social, com o objetivo de promover o algodão brasileiro tanto no mercado interno quanto no exterior", diz a própria Alessandra, na rede social. Ela cita como principais focos a produção sustentável e rastreável, o agronegócio fundamentado em inovação, pesquisa e desenvolvimento, fortalecimento das lideranças femininas no setor e desenvolvimento social alinhado ao crescimento dos negócios.

Em uma publicação no Instagram, Alessandra celebrou a nomeação da Forbes. Ela destacou que acredita que influência é responsabilidade.

"São 20 anos fazendo o que eu amo. Acordar pensando em safra, em fibra, em gente. Discutir qualidade de algodão com o mesmo brilho no olho de quem fala de um filho. Viajar, voltar, cansar, e mesmo assim querer mais. Nunca fiz nada disso esperando reconhecimento, e talvez por isso ele tenha me pegado tão de surpresa", publicou.