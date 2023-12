Baiana faz sucesso na web ao entregar bolos de maneira inusitada

Nilmara Almeida, moradora do município de Queimadas, tem feito sucesso entre os seus mais de 78 mil seguidores nas redes sociais por um motivo inusitado. É que a baiana, que trabalha fazendo bolos desde 2011, viu a demanda crescer cada vez mais e passou a fazer as entregas de moto, equilibrando a iguaria em uma bacia na cabeça.



"O pessoal começou a ver meus bolos, o trabalho que eu faço e gostou. Essa foi a única maneira que encontrei para que os bolos chegassem até os clientes", conta Nilmara. Ela explica ainda que as entregas são feitas apenas na área da zona rural da região e que a distância máxima que já percorreu foi 14 km.