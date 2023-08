Baiana lança livro sobre algoritmos nas relações do Direito do Trabalho, em Salvador

A advogada baiana Ana Paula Didier Studart lançará o livro “O Poder Diretivo Algorítmico" em Salvador, na próxima sexta-feira (25). O evento será na livraria Escariz do Shopping Barra, às 18h. Na publicação, a autora analisa o papel dos algoritmos nas relações do Direito do Trabalho.



O livro é resultado da dissertação de mestrado de Ana Paula, que é especialista em Processo do Trabalho e Direito Processual Civil. O prefácio foi escrito por seu orientador, o professor Dr. Luciano Martinez, juiz do trabalho do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 5ª Região.