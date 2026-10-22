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Baiana que triplicou capacidade de processamento de cooperativa entra na lista das mais poderosas do agro da Forbes

Primeira mulher a presidir a Copirecê, Zene Vieira está entre as 100 mulheres mais poderosas do agronegócio brasileiro; cooperativa de Irecê reúne cerca de 600 produtores da agricultura familiar

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 10:58

Zene Vieira está entre as 100 mulheres mais poderosas do agronegócio brasileiro; à frente da Copirecê, ela liderou a expansão da agroindústria familiar
Zene Vieira está entre as 100 mulheres mais poderosas do agronegócio brasileiro; à frente da Copirecê, ela liderou a expansão da agroindústria familiar Crédito: Reprodução

Engenheira agrônoma, Zene Vieira se tornou a primeira mulher a ser presidente da Cooperativa Agropecuária Mista Regional de Irecê (Copirecê), em 2024. A entidade já tinha mais de 54 anos quando assumiu o comando. Agora, pouco mais de dois anos depois, foi eleita uma das 100 mulheres mais poderosas do agronegócio brasileiro, de acordo com a revista Forbes.

O ranking foi divulgado pela revista no último dia 15, como parte das celebrações do Dia Internacional da Mulher Rural. De acordo com a Forbes, a escolha levou em conta poder, impacto e influência no setor.

Zene Vieira está entre as 100 mulheres mais poderosas do agronegócio brasileiro; à frente da Copirecê, ela liderou a expansão da agroindústria familiar

Zene Vieira está entre as 100 mulheres mais poderosas do agronegócio brasileiro; à frente da Copirecê, ela liderou a expansão da agroindústria familiar por Reprodução
Zene Vieira está entre as 100 mulheres mais poderosas do agronegócio brasileiro; à frente da Copirecê, ela liderou a expansão da agroindústria familiar por Reprodução
Zene Vieira está entre as 100 mulheres mais poderosas do agronegócio brasileiro; à frente da Copirecê, ela liderou a expansão da agroindústria familiar por Reprodução
Zene Vieira está entre as 100 mulheres mais poderosas do agronegócio brasileiro; à frente da Copirecê, ela liderou a expansão da agroindústria familiar por Reprodução
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Zene Vieira está entre as 100 mulheres mais poderosas do agronegócio brasileiro; à frente da Copirecê, ela liderou a expansão da agroindústria familiar por Reprodução

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Na Copirecê, Zene já tinha sido assistente técnica e ajudado a garantir a certificação de milho não transgênico do Instituto Biodinâmico para o Flocão Puro Milho, que permite rastrear o grão do plantio à venda.

“A cooperativa, que tem cerca de 600 produtores, é um exemplo de agricultura familiar que avança. Na presidência, Zene conduziu a sua expansão. Em 2026, a Copirecê inaugurou com o governo da Bahia uma nova agroindústria com o triplo da capacidade de processamento, apresentada como uma das maiores plantas de derivados de milho da agricultura familiar do país”, aponta o texto da Forbes, que cita produtos como o macarrão de milho e o milho de pipoca, já disponíveis em 12 estados.

Em seu perfil no Instagram, Zene comemorou a entrada na lista, disse estar honrada e destacou o cooperativismo na força da agricultura familiar baiana.

“Mas esse prêmio não é só meu. É o trabalho incansável de cada cooperado e cooperada, colaborador e colaboradora que acredita na força do coletivo. É a união de todos que levanta a bandeira do cooperativismo e da importância das políticas públicas para a agricultura familiar, é confiança mútua que nos fazem chegar tão longe”, escreveu.

O top 10 conta com duas baianas: Adriana Reis, do Centro de Inovação do Cacau, em quarto lugar, e Alessandra Zanotto, da Abapa, em quinto. Ao todo, entre as 100 escolhidas, há seis baianas ou radicadas na Bahia.

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