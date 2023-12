Baiana será a primeira mulher a presidir o CFMV

A médica-veterinária baiana Ana Elisa Fernandes de Souza Almeida será a primeira mulher a presidir o Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV). Eleita em julho, sua posse acontecerá no dia 15 de dezembro em Brasília.



Com uma longa atuação como professora na Universidade Federal da Bahia (UFBA) e liderança na Medicina Veterinária, a baiana já presidiu a Sociedade de Medicina Veterinária da Bahia, foi secretária-geral e, por três mandatos, presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Bahia (CRMV-BA). Até o momento foi a primeira e única mulher a presidir o CRMV-BA.