Baianos chegam a gastar até cerca de R$ 22 mil para passar o Réveillon em grande estilo

Uma das festas mais esperadas pelo público baiano, o Réveillon costuma sair caro para aqueles que pretendem virar o ano em grande estilo. As opções são as mais variadas possíveis, desde de aluguel em casas de praia a festas privadas no próprio estado ou fora da Bahia. O planejamento costuma ser feito muito antes e, mesmo assim, os custos são elevados. De acordo com a pesquisa feita pela reportagem, os baianos chegam a gastar até R$ 21.750 para comemorar a tradicional a festa.

O valor surpreende, é verdade, mas não é pago por uma única pessoa. O eletrotécnico Iran Amorim, 22 anos, vai dividir a conta com mais 21 membros da família, que costumam alugar casas na praia de Guarajuba, em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador, exclusivamente para o Réveillon. O planejamento começou em agosto deste ano, mas o imóvel só foi alugado no mês de outubro.

A turma vai passar apenas quatro dias na casa de veraneio, de 29 de dezembro a 1° de janeiro. O valor do aluguel foi de R$ 18 mil, sem incluir os gastos com comida, bebida e material de limpeza. Ao incluir esses itens no levantamento, o valor dos custos chega a quase R$ 22 mil. Desembolsar esse valor, mesmo em grupo, pesa no bolso de quem participa da folia. No entanto, o encontro com a família é o que mais importa para o eletrotécnico.

"Para quem valoriza muito esses momentos em família e com amigos, o dinheiro é o que menos importa. A expectativa é beber até ficar doido, comer até ganhar 4kg, ver os fogos e resenhar com a galera", brincou Iran Amorim.

Quem também vai curtir o momento especial em família é a tecnóloga em Logística Luara Costa, 28, que tem viagem marcada para Recife. O passeio vai ser o primeiro fora da Bahia do filho, Otto Costa Palma, de apenas 1 ano e 9 meses. Até o momento, a família desembolsou pouco mais de R$ 4 mil, divididos em passagens aéreas, passeios em terras pernambucanas e roupas e acessórios para mamãe e bebê.

"É a primeira vez que vamos fazer algo relativamente mais custoso, pois coincidiu com época de férias e, por isso, ficou algo mais robusto e caro", afirma Luara, que deve passar a noite da virada em uma festa privada, em um clube de associação de camping – custo que ainda deve entrar no orçamento.

Apesar dos gastos, a expectativa é aproveitar a viagem ao lado do filho, do esposo, Uellington Palma, e de um casal de amigos. No ano passado, Otto era um recém-nascido e, por isso, decidiram passar a virada em casa. "Eu tô empolgada porque é a primeira viagem para fora do estado de meu filho. Minha empolgação está muito associada em como vai ser essa primeira experiência dele", afirmou.

Luara Costa, Uellington Palma e Otto Costa Palma. Crédito: Arquivo pessoal

Seguindo o mesmo pensamento de Luara, a estagiária de administração Yasmin Mello, 23, também vai passar o Réveillon fora da Bahia. No entanto, o destino é o Rio de Janeiro, onde curtirá a virada em uma festa no Jockey Club, com as seguintes atrações: Bloco FICA COMIGO, Bateria da Mangueira e Mc Andinho. Até o momento, a jovem gastou R$ 3.500 – R$ 1.300 com passagens aéreas, R$ 1.500 com duas festas e R$ 700 com duas diárias de hotéis.

A viagem começou a ser programada em outubro deste ano e vai ser dividida com mais nove amigos da estagiária, que não vê a hora de vivenciar esse momento. "Minhas expectativas são bem altas, acredito que vai ser uma virada de ano ótima, rodeada de pessoas que amo em uma festa super legal. Não tem como dar errado", afirma.