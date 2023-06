Baianos levam até 3h30 a mais para voltar a Salvador

Volta do São João causa engarrafamento na BR-324. Crédito: Arisson Marinho/ CORREIO

O percurso entre Conceição do Jacuípe e Salvador costuma ser feito em uma hora e meia pelo publicitário Adriel Franco, de 28 anos, em dias comuns. Nesta segunda-feira (26) após o São João, no entanto, o tempo de deslocamento pelos 100 km de distância entre as duas cidades aumentou para cinco horas - três horas e meia a mais - por causa da grande quantidade de baianos voltando para a capital.



Apesar do aumento de fluxo nas estradas ser comum nesta época do ano, Adriel afirma ter sido pego de surpresa, já que as festas de São João foram canceladas em algumas cidades do estado, e a programação de shows na capital ter sido extensa. “Foi um engarrafamento pesado, eu vou todos os anos, mas desta vez estava surreal”, contou.

Segundo a concessionária ViaBahia, que administra a BR-324 - entre Salvador e Feira de Santana -, a lentidão começou a ser registrada a partir das 4h30 da manhã. O trecho entre o município de Santo Amaro até o viaduto do CIA foi o ponto mais atingido durante a manhã.

À tarde, a lentidão foi registrada entre Amélia Rodrigues, no Km 543, até Santo Amaro, no Km 565; em São Sebastião do Passé, no Km 574, até Candeias, no Km 590; e na região de Valéria, no Km 613, até a Brasilgás, no Km 620.

A estudante universitária Amanda Regis, de 23 anos, também encarou um trânsito bastante lento na altura de Feira de Santana. Ela retornava do município de Mairi, a 290 km da capital, desde as 7h30 da manhã, mas só conseguiu chegar em Salvador às 13h. A viagem, que normalmente dura três horas e meia, durou seis horas e meia.

De acordo com ela, poderia ter durado ainda mais se não fosse o desvio que fez pela CIA Aeroporto, que estava menos engarrafada. “Não cheguei a ficar totalmente parada por muito tempo, mas estava um trânsito bem lento em alguns pontos. Especialmente na saída do segundo pedágio”, contou Amanda.

Para a engenheira civil Fernanda Leite, 30 anos, o trecho mais difícil da BR-324 foi o da altura de Simões Filho. Somado ao engarrafamento encarado lá, ela demorou uma hora meia a mais para voltar de Jaguaquara, a 328 km de Salvador. O percurso, que é feito em três horas e meia, foi feito em cinco.

“Saí de Jaguaquara às 23h [de domingo (25)] e cheguei em Salvador só às 4h da manhã [desta segunda-feira]. Uma viagem que poderia ter sido feita em bem menos tempo. Na ida também, fiquei travada”, lamentou Fernanda.

O congestionamento continuou no final da tarde. Às 17h50, a ViaBahia registrou fluxo intenso, com pequenos pontos de lentidão, no Km 611, até a região de Valéria, no Km 614 da BR-324. No trecho de Amélia Rodrigues, no Km 543, até São Sebastião do Passé, no Km 579, e em Candeias, no Km 590 até Simões Filho, no Km 600, também houve lentidão.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) para saber quantos quilômetros de engarrafamento foram registrados hoje, mas até a publicação desta matéria não houve resposta.

Além do fluxo intenso de veículos na estrada, alguns acidentes também foram apontados pelas pessoas ouvidas pela reportagem como fatores que reforçaram a lentidão no trânsito. Adriel Franco encontrou quatro veículos engavetados e outro capotado na BR-324, na altura de Amélia Rodrigues.

Já Amanda Regis viu um carro que parecia ter invadido a área verde da pista, no trecho do primeiro pedágio sentido Mairi-Salvador. Segundo ela, o motorista ainda estava no veículo quando ela passou pelo trecho. Não houve necessidade de interditar a pista. A Polícia Rodoviária Federal não informou se foi acionada para atender as ocorrências.