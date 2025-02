SAIBA COMO CONCORRER

Baianos têm prazo apertado para concorrer ao prêmio de R$ 100 mil na Nota Premiada

Ainda serão distribuídos 90 prêmios de R$ 10 mil

Esther Morais

Publicado em 25 de fevereiro de 2025 às 16:40

Nota premiada Crédito: Reprodução

Os participantes cadastrados na Nota Premiada Bahia, campanha de cidadania fiscal, têm até sexta-feira (28) para realizar suas compras e incluir o CPF na nota fiscal, habilitando-se ao sorteio de março. Mensalmente, são distribuídos 90 prêmios de R$ 10 mil e um de R$ 100 mil a partir de um sorteio que tem por base os bilhetes gerados em compras feitas no mês anterior. >

Quem não está cadastrado na campanha ainda pode se credenciar para também concorrer no sorteio agendado para dia 27 de março. Para participar, basta se inscrever no site Nota Premiada, seguindo o passo a passo, e realizar compras com a inclusão do CPF cadastrado.>

Além dos prêmios mensais, os participantes também concorrem ao sorteio especial de R$ 1 milhão para um único ganhador, que ocorre uma vez por ano. Desde fevereiro de 2018, os sorteios da campanha já premiaram 5.686 pessoas, das quais 3.423 moram na capital, 2.260 no interior e três fora do estado.>

Ao inserir o CPF na nota fiscal no momento da compra, o participante ainda ajuda as instituições filantrópicas cadastradas no programa Sua Nota é um Show de Solidariedade. Para isso, basta escolher até duas das 538 instituições cadastradas no programa, antes de finalizar o cadastro no site da Nota Premiada.>

Todas as compras realizadas pelos participantes e devidamente associadas ao CPF cadastrado são convertidas em bilhetes eletrônicos de dez números cada, que podem ser conferidos no site da Nota Premiada Bahia. Basta clicar na aba "Minha Conta" e em seguida na opção "Bilhetes".>