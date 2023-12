Balcão Cidadão com serviços e cursos gratuitos é inaugurado em shopping de Salvador

Foi inaugurado, nesta quarta-feira (6), o Balcão Cidadão no piso L3, do Shopping Piedade, uma iniciativa do Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal, da Universidade Salvador (NAF/UNIFACS) em parceria com o shopping. O espaço tem o objetivo de ofertar serviços e cursos de empregabilidade gratuitos para a população, voltados para pessoas físicas e jurídicas hipossuficientes, e seu funcionamento será nas terças e sextas, das 9h às 17h, durante o mês de dezembro.

A ação é integrada por alunos voluntários do NAF, sob a supervisão da coordenação. Este é um projeto desenvolvido pela Receita Federal em parceria com instituições de ensino, com objetivo de oferecer serviços contábeis e fiscais gratuitos para cidadãos e pequenas empresas. Com o Balcão Cidadão espera-se facilitar o acesso do cidadão a diversos serviços em um único espaço.