Baleado no pescoço, prefeito de Muritiba segue internado em UTI

Danilo foi baleado no pescoço na noite da segunda-feira (7) por três homens que invadiram o sítio dele, na cidade do Recôncavo baiano. Depois de balear o prefeito, os suspeitos roubaram o local, levando celular e outros objetos da vítima.

"A porta foi arrombada. No que o prefeito ouviu, três homens já estavam entrando no seu quarto e um deles disparou. A bala pegou no pescoço e transfixou", contou o major Messias, comandante da 27ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Vera Cruz).

"Após issso, os três elementos, muito agressivos, o jogaram no chão. Ameaçaram ele, revistaram a casa e fugiram do local. Levaram tudo de valor", acrescenta.

O prefeito relatou aos policiais que levaram o seu celular, pertences pessoais e objetos da residência. A denúncia à polícia, no entanto, só ocorreu por conta da noiva do gestor, que fazia uma chamada de vídeo com ele no momento da ação. Apesar de não ter visto o que aconteceu, ela ouviu os gritos, percebeu que era um assalto e acionou as equipes das 27° CIPM.